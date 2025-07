Pro změny jednacího řádu se vyslovil třeba šéf Přísahy Robert Šlachta. „Určitě bychom byli pro. Osmihodinové projevy o ničem považujeme za naprostou ztrátu času a peněz nás všech. Proto budeme navrhovat zkrácení času pro řečníky na 20 minut, což je podle nás dostatečný čas na vyjádření myšlenky a argumentů bez zbytečného okecávání,“ řekl MF DNES Šlachta.

Jenže jiné strany se k tomu staví vlažně. „V tuto chvíli se hnutí Stačilo! zaměřuje na palčivější problémy, které trápí naše občany, třeba jak říct stačilo nejvyšším cenám za energie, drahým potravinám nebo nedostupnému bydlení,“ napsala redakci jednička kandidátky koalice Stačilo! Kateřina Konečná.

Změna jednacího řádu podle ní není prvořadou prioritou, nicméně pokud by došlo k otevření debaty, je na ni koalice Stačilo! připravena. „Zejména stojíme o to, aby poslanecký klub muselo tvořit opět nejméně pět poslanců, nikoli tři, což byla klička kvůli Pirátům,“ doplnila Konečná.

Poslední možní nováčci s nadějí překročit pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny, tedy Motoristé, mají překvapivě opačný názor. „Z našeho pohledu je důležité, aby jednací řád chránil práva všech poslanců, i těch, kteří nejsou ve vládní většině. Stávající jednací řád má svoji historii a tradici, nechceme proto do něj zasahovat. Diskuse patří k parlamentní demokracii a Motoristé ji nebudou omezovat. Kdo nemá čas na diskusi nebo ho nebaví, ať do Sněmovny nekandiduje,“ vyjádřil se za Motoristy předseda pražské buňky Boris Šťastný, který už před lety dělal poslance za ODS.

O změny se chtěla v tomto volebním období pokusit i vládní koalice. Omezit však chtěla hlavně přednostní práva, kterými kromě prezidenta a členů vlády disponují i třeba předsedové poslaneckých klubů nebo šéfové jednotlivých stran. Přednostní právo znamená, že můžete mluvit neomezeně. S tím ale narazila u opozice, tedy u ANO a SPD.

„Změny vždy někoho zvýhodní, tak jak jsou nastaveny, a to je špatně. Ať už zvýhodňují koalici, nebo opozici, je to špatně. Preferujeme politickou dohodu,“ řekl předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.

Měla by se ve Sněmovně omezit přednostní práva? celkem hlasů: 291 Ano 93 %(270 hlasů) Ne 6 %(17 hlasů) Je mi to jedno 1 %(4 hlasy)

A předseda ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO) k tomu doplnil: „Chceme se bavit o tom, že když kandidují strany v koalici, tak by měly mít jeden klub, chceme se bavit o tom, že když je nějaká strana třetí, čtvrtá na pásce, tak by měla mít někoho ve vedení sněmovny.“ A tím skončila jakákoliv další debata.

Premiér Petr Fiala (ODS) už nicméně dal najevo, že by chtěl po volbách změnu jednacího řádu Sněmovny prosadit. „Změna má nicméně smysl jen tehdy, pokud se na ní shodne nejen vládní koalice, ale i opozice. Jde o vážnou věc, která se nemá dělat narychlo, pod tlakem nebo na základě momentální politické nálady,“ doplnil k tomu mluvčí ODS Jakub Skyva. Koalice SPOLU podle něj dlouhodobě podporuje snahu o zvýšení funkčnosti jednání.

Na to ale místopředseda ANO Karel Havlíček vzkázal, že vláda si mohla jednací řád změnit, měla na to čtyři roky a neudělala to. „Pokud se vládnoucí koalice s majoritou ve Sněmovně bude chovat korektně, nebude válcovat opozici a povýšeně ji posílat do kouta, aby šoupala nohama, pak lze domluvit vše,“ sdělil Havlíček.

Také politolog Lukáš Jelínek se podivil, že Fialova vláda neprosadila změnu jednacího řádu v době, kdy měla ve Sněmovně silnou většinu.„Přestože je jednací řád dávno zralý na zásadní úpravy, tato premiérova slova vážně neberu. Měl šanci být hybatelem změn už v tomto volebním období a zaspal,“ míní Jelínek.

V příštím volebním období si navíc podle něj nejspíš SPOLU bude chtít také užít efekt obstrukcí proti pravděpodobné Babišově vládě. „Leda by chtěl Fiala – a tak by to bylo správně, protože nová pravidla by se měla zavádět až od dalšího období – chystat změny až pro dobu po volbách 2029. Kde ale bude tou dobou Fiala, zvlášť pokud prohraje letošní volby?“ poznamenal Jelínek.