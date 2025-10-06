Malý vůz značky Volkswagen, známý jako Brouk, je pro Lukáše Balcaříka památkou na jeho pětiletý služební pobyt v Mexiku. Krátce před volbami požádal kamaráda, aby na autě vystaveném v ostravském hotelu Vista změnil státní poznávací značku. Jsou na ní písmena PVZVP.
„Jde o zkratku vzkazu pro Stačilo! a všechny prorusky smýšlející lidi. Znamená: ‚Proletáři všech zemí, vyližte si p.del‘,“ říká pro iDNES.cz pětatřicetiletý Balcařík, který chtěl osobním vtípkem „vytrollit“ hlavně sociální demokraty a komunisty.
„Zaorálek byl kdysi normální, ale spadl na samé dno, když se zaprodal komunistům. Nikdo nerozumí tomu, že změnil celou svoji dlouhou politickou kariéru. Buď se zbláznil, nebo je prostě jen sobecký a chtěl si za každou cenu udržet koryto v parlamentu,“ míní Balcařík.
Sám je rád, že Stačilo! se do Poslanecké sněmovny nedostalo. „Protože pracuji v diplomatických službách pod služebním zákonem, nesmím být v žádné politické funkci, ale mohu být členem strany - což nejsem - a mohu mít názor na politiku. A můj názor je jasný: Komunisté měli skončit už dávno. V tomto případě to bohužel platí i pro sociální demokracii. Podle mě je to její konec. Staří sociální demokraté už ji dávno nevolí, protože se za ni stydí – stejně jako já,“ dodává Balcařík. Dle jeho mínění časem dopadne stejně i ODS.