Proletáři, vyližte si, vzkázal diplomat na SPZ vozu vystaveného ve štábu Stačilo!

Spojení Lubomíra Zaorálka a Jany Maláčové s komunisty do hnutí Stačilo! naštvalo řadu současných i bývalých sociálních demokratů. Členem ČSSD byl před lety i Lukáš Balcařík z Ostravy, který už dlouho pracuje v české diplomacii. I když je nyní pracovně v Los Angeles, lídrům komunistů a sociálních demokratů poslal vulgární vzkaz na svém autě, které je vystaveno v hotelu, kde se v sobotu sešel volební štáb Stačilo!
Vzkaz pro hnutí Stačilo! na autě vystaveném v ostravském hotelu Vista, kde mělo volební štáb hnutí Stačilo! (6. října 2025)

Vzkaz pro hnutí Stačilo! na autě vystaveném v ostravském hotelu Vista, kde mělo volební štáb hnutí Stačilo! (6. října 2025) | foto: Tomáš Lánský, MAFRA

Volební štáb Stačilo v hotelu Vista v Ostravě. (4. října 2025)
Lubomír Zaorálek (SOCDEM) (26. června 2025)
Volební štáb Stačilo v hotelu Vista v Ostravě sleduje výsledky. Jana Maláčová....
Novináři čekají na příchod členů hnutí Stačilo! v ostravském hotelu Vista v...
Malý vůz značky Volkswagen, známý jako Brouk, je pro Lukáše Balcaříka památkou na jeho pětiletý služební pobyt v Mexiku. Krátce před volbami požádal kamaráda, aby na autě vystaveném v ostravském hotelu Vista změnil státní poznávací značku. Jsou na ní písmena PVZVP.

„Jde o zkratku vzkazu pro Stačilo! a všechny prorusky smýšlející lidi. Znamená: ‚Proletáři všech zemí, vyližte si p.del‘,“ říká pro iDNES.cz pětatřicetiletý Balcařík, který chtěl osobním vtípkem „vytrollit“ hlavně sociální demokraty a komunisty.

„Zaorálek byl kdysi normální, ale spadl na samé dno, když se zaprodal komunistům. Nikdo nerozumí tomu, že změnil celou svoji dlouhou politickou kariéru. Buď se zbláznil, nebo je prostě jen sobecký a chtěl si za každou cenu udržet koryto v parlamentu,“ míní Balcařík.

Tisková konference prezidenta Petra Pavla po schůzkách s lídry stran. (6. října 2025)
Petr Macinka (Motoristé) po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. (6. října 2025)
Petr Macinka (Motoristé) po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. (6. října 2025)
Petr Macinka (Motoristé) po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. (6. října 2025)
Sám je rád, že Stačilo! se do Poslanecké sněmovny nedostalo. „Protože pracuji v diplomatických službách pod služebním zákonem, nesmím být v žádné politické funkci, ale mohu být členem strany - což nejsem - a mohu mít názor na politiku. A můj názor je jasný: Komunisté měli skončit už dávno. V tomto případě to bohužel platí i pro sociální demokracii. Podle mě je to její konec. Staří sociální demokraté už ji dávno nevolí, protože se za ni stydí – stejně jako já,“ dodává Balcařík. Dle jeho mínění časem dopadne stejně i ODS.

