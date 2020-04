Promořit voliče ANO koronavirem a bude líp. Místostarosta Prahy 6 Lacina vzbudil rozruch komentářem na Facebooku

PRAHA Místostarosta Prahy 6 Jan Lacina (STAN) na sociální síti Facebook v nadsázce v komentáři konstatoval, že voliči hnutí ANO by měli být promořeni koronavirem. „Ujistil mě, že šlo o sarkasmus, navíc jako reakce na provokativní začátek celé konverzace,“ řekl ke kontroverznímu příspěvku Laciny předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan.

„Nevíte někdo aspoň přibližně, jakou část obyvatel je třeba promořit, umořit a vymořit, aby bylo líp?“ zeptal se na Facebooku jeden z uživatelů. Mezi těmi, kdo k příspěvku napsali své vyjádření, byl také místostarosta Prahy 6 Jan Lacina. „Něco málo přes 30 procent,“ uvedl v konverzaci, kterou má server Lidovky.cz k dispozici. „Podle posledního Kantaru 34,5 procenta,“ upřesnil později Lacina a narážel tak na volební preference hnutí ANO.



„S kolegou Lacinou jsem o tom mluvil. Ujistil mě, že šlo o sarkasmus, navíc jako reakce na provokativní začátek celé konverzace,“ řekl pro Lidovky.cz předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Vyjádření Laciny se ale některým diskutujícím nelíbilo. „Jestli to myslíte vážně, tak to je na pováženou a velmi to smrdí. Jestli vtipkujete, tak mně to vtipné nepřipadá, spíš podlé až nenávistné,“ napsal jeden z uživatelů Facebooku.

Lacina reagoval slovy, že samozřejmě šlo o nadsázku, což ale neznamená, že třetina voličů neohrožuje budoucnost svých dětí. Někteří lidé se ho zastali, stejně tak Rakušan. „Sám v onom vlákně konverzace říká, že šlo o nadsázku. Osobně bych asi s koronavirovou nákazou takto nežertoval, ale beru to tak, že sociální sítě snesou právě i nadsázku,“ konstatoval Rakušan.

Samotný Lacina na otázky serveru Lidovky.cz neodpověděl.

Jan Lacina je místostarostou Prahy 6 od roku 2014. Tehdy byl pražským volebním manažerem Starostů a nezávislých a v komunálních volbách vystupoval jako lídr kandidátky v šesté městské části. V roce 2018 svou pozici místostarosty Prahy 6 obhájil, opět z pozice volebního manažera.