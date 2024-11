Recidivista dostal 12 let za únos a znásilnění ženy. Čekala na dítě u školy

Pražský městský soud kvůli recidivě obžalovaného ukládal trest ve zvýšené sazbě na pět až 16 let. Vyhověl tak návrhu, který předložila státní zástupkyně. „Pokud se podíváme na vaši trestní minulost a osobnost, jeví se nám, že polovinu života jste strávil ve výkonu trestu, a to za poměrně závažnou trestnou činnost,“ zdůvodnil obžalovanému zvýšení sazby předseda soudního senátu Miroslav Rákosník.

Přepadení se odehrálo 1. února v odpoledních hodinách. Bylo to šest dní poté, co čtyřicetiletý Taz opustil vězení, kde byl umístěn za svou dřívější trestnou činnost. Podle soudu přistoupil k zaparkovanému autu a namířil pistoli na devětadvacetiletou řidičku. Přinutil ji, aby si přesedla na místo spolujezdce a sklonila se pod palubní desku. Opakovaně jí vyhrožoval kulkou do hlavy.

S vozem následně odjel ke Staré Boleslavi. V lese poškozené spoutal ruce tkaničkou, přes hlavu jí přetáhl tričko jejího syna a znásilnil ji. Po tomto hrůzném činu ji odvezl zpět do Prahy, kde ji nechal svázanou v autě.

Obžalovaný u soudu vůbec nevypovídal. Přiznal jen, že v daný den řídil ženino auto. Policii již dříve předestřel verzi, že se s ženou znal z minulosti a že z Prahy odjeli na její žádost, aby opatřili nějaké drogy. Sex s ním podle jeho slov měla poškozená dobrovolně. Spoutal ji prý proto, že „začala vyšilovat“. Uvedl také, že byl v té době pod vlivem pervitinu a prášků.

„Pane obžalovaný, provedené dokazování s naprostou jistotou vaši obhajobu vylučuje,“ řekl Tazovi soudce, který mužovo tvrzení označil za hloupé a naprosto nelogické. Vliv drog Taze podle soudu nijak neomlouvá mužovo chování. Navíc jakožto jejich dlouholetý uživatel musel dobře vědět, jak na něj působí a že odbržďují negativní rysy jeho osobnosti.

Státní zástupkyně Margita Kralická v závěrečné řeči zdůraznila, že žena se nijak nebránila, protože se jakožto samoživitelka chtěla zachránit kvůli svému dítěti. „Já jsem pochopila, že mě chce znásilnit, což bylo super, protože jsem si celou dobu myslela, že mě chce zabít,“ citovala Kralická ženu, kterou soud vyslechl v nepřítomnosti veřejnosti.

S následky útoku se vyrovnává dodnes

Napadená je cizinka, která v Česku žije bez rodiny přes deset let a legálně si tu vydělává. „Věděla, že pokud nepřežije, její dítě zůstane zcela samo a bude umístěno do ústavu před předáním do ciziny. Řešila, kdo se o něj postará,“ popsala státní zástupkyně.

Unesená žena je dodnes v péči psychiatra, užívá antidepresiva a s následky útoku bojuje každý den. Mimo jiné má strach řídit automobil. Vyrovnat se musela i s obavami z toho, že ji pachatel nakazil pohlavní nemocí nebo žloutenkou. Soud jí za útok přiznal nárok na odškodné ve výši 300 tisíc korun.

Taz byl v minulosti už desetkrát trestaný. Do konce letošního ledna si odpykával 5,5 roku vězení za to, že v roce 2018 pod vlivem drog ohrožoval nebezpečnou jízdou chodce v pražské Stromovce, když se v kradené dodávce snažil ujet policistům. Součástí trestu byl i čtyřletý zákaz řízení. Aktuální rozsudek proto muže uznal vinným i z maření výkonu úředního rozhodnutí.