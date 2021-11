Rozhovor

Nenechám se očkovat, protože mě nutí. A když mi to někdo nutí, tak to nebude v pořádku. Lidé s takovým postojem nemusí vždy patřit do tvrdého jádra odmítačů. Před politiky tak stojí specifický úkol: přesvědčit k očkování lidi, kteří nechtějí být přesvědčováni.