Vlak se srazil s popelářským vozem a vykolejil. Sedm zraněných

Nehoda se stala na ulici Kostelecká na železničním přejezdu v úseku z Prostějova do Kostelce na Hané. „Aktuálně zasahujeme u dopravní nehody na železničním přejezdu P6545 v Prostějově, kde došlo ke srážce vlaku s nákladním vozidlem. Na místě se nachází zraněné osoby. Ulice Za Kosteleckou je v místě nehody uzavřena,“ uvedli policisté na síti X.
„Při střetu došlo k částečnému vykolejení motorového vozu,“ sdělil mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
Podle policejní mluvčí Marie Šafářové mohl za nehodu řidič vozu, který nedal přednost vlaku. „On má povinnost před vjezdem na železniční přejezd, protože tam nejsou závory ani světelná zabezpečovací signalizace, rozhlédnout se, přesvědčit se, jestli nejede vlak,“ uvedla.
Zasahovaly tři záchranářské pozemní posádky a jedna letecká. Celkem ošetřily sedm pacientů, podle Kavky je mezi nimi strojvedoucí, lidé z vlaku i z havarovaného vozidla. Šafářová zároveň řekla, že tři zranění seděli v popelářském autě.
Tři lidé utrpěli středně těžká zranění, jedna osoba byla transportována vrtulníkem. „Vesměs šlo o zlomeniny, všichni pacienti byli transportováni do Fakultní nemocnice v Olomouci na urgentní příjem, včetně leteckého transportu. Další čtyři pacienti utrpěli lehká zranění, šlo o oděrky a zhmožděniny a převezeni byli do prostějovské nemocnice na chirurgickou ambulanci,“ uvedla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikisková.
Zatímco hasiči a záchranná služba uvádí sedm zraněných, policisté a Drážní inspekce informovali o osmi poraněných lidech. „Čtyři cestující ve vlaku, strojvedoucí a tři osoby z nákladního automobilu. Škoda na vlaku činí dva miliony korun, na trati dvacet tisíc a na nákladním automobilu šest milionů,“ upřesnil po 16. hodině Martin Drápal z Drážní inspekce.
Místo dráhy slouží autobusy
Krajští hasiči vyslali k zásahu tři jednotky, připojili se také kolegové ze Správy železnic. „Asistujeme záchranné a letecké záchranné službě v péči o cestující a pomáháme při transportech do vozidel,“ informovala mluvčí Lucie Balážová.
„Zajistili jsme místo proti vzniku požáru, provoz na trati je zastaven. Spolupracujeme s hasiči Správy Železnic, kteří si místo zásahu převezmou k odstranění vraku vozidla a nakolejení soupravy zpět na železniční těleso,“ dodala Balážová.
Podle informací Českých drah bude provoz na trati podle prvotních odhadů zastaven do večera. Zavedena je náhradní autobusová doprava.
Ke srážce vlaku a nákladního auta došlo na stejném úseku mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané také v červenu. Tehdy vykolejil vagón, nehoda si vyžádala osm zraněných.
Místo je pro řidiče záludné, neboť při jízdě směrem na Smržice auta vjíždějí na přejezd téměř ihned po sjetí z rušné silnice spojující Prostějov s Kostelcem. Na rozhlédnutí je tak jen velmi málo času. Silnice a koleje se navíc nekříží kolmo, ale v úhlu, což šoférům zhoršuje hlavně výhled doprava.
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