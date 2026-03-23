Strážníci, policisté a posléze i záchranná služba vyrazili do uličky u nákupního centra Zlatá Brána vedoucí z hlavního prostějovského náměstí ve čtvrtek po 13. hodině na základě oznámení o fyzické potyčce.
„Policejní hlídky byly na místě během chvíle a od strážníků si převzaly zadrženého útočníka. Záchranáři se mezitím snažili zachránit život pětašedesátiletého muže, kterého útočník napadl. Ten bohužel i přes okamžitě poskytnutou pomoc zemřel,“ uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman.
„Zadržený šestadvacetiletý muž nebyl pod vlivem alkoholu, ale měl pozitivní test na amfetaminy, metamfetaminy, opiáty a kokain,“ dodal. Obviněnému, který je stíhaný za celkem osm trestných činů, nyní podle něj hrozí deset až osmnáct let vězení.
Při vyšetřování se ukázalo, že se už před útokem na seniora pokusil v nedalekých Smetanových sadech ukrást čtyřkolku, kterou tam nechal stát zaměstnanec společnosti provádějící údržbu parku.
„Muž nasedl a rozjel se, ale pracovník údržby stačil rychle zareagovat, vytáhl klíče ze zapalování a tím zastavil chod motoru. Muž následně utekl směrem k obchodnímu centru, kde po pár minutách zkoušel taháním za kliky u dveří otevřít zaparkovaná auta,“ popsal Hejtman.
Zaútočil celkem na tři lidi, jednoho zabil
Toho si všiml dvaapadesátiletý zákazník blízké vinotéky, který vyšel z prodejny, aby zjistil, co se děje. Když se začal zajímat, co tam muž dělá, ten ho zranil pěstmi a kopy a následně mu také ukradl klíče od auta.
„Útočník pak vzal kovový reklamní stojan, rozbil výlohu vinotéky a dále okno jednoho zaparkovaného vozidla, do něhož vnikl a marně se jej snažil nastartovat,“ přiblížil řádění zdrogovaného muže policejní mluvčí.
Po vystoupení z auta agresor znovu zaútočil reklamním stojanem na dalšího zákazníka vinotéky, pětašedesátiletého muže, jenž následkům utrpěných zranění podlehl.
„Agresor pak ještě po odchodu z místa pěstmi napadl dalšího devětačtyřicetiletého kolemjdoucího a způsobil mu zranění. Další dva muži útočníka pronásledovali a vzápětí na místo dorazili strážníci městské policie, kteří provedli jeho zadržení,“ shrnul Hejtman.
Muž, který už má v trestním rejstříku pět záznamů za majetkovou a násilnou kriminalitu, je nyní obviněn kromě vraždy a pokusu o těžké ublížení na zdraví také z výtržnictví, poškození cizí věci, ublížení na zdraví, krádeže, neoprávněného užívání cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Na soud bude čekat ve vazbě.