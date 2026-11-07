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Protest před budovou ČT podpořil rušení poplatků. Zúčastnili se i Kaiser a Konečná

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  17:30aktualizováno  17:30
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Před budou České televize na pražských Kavčích horách se uskutečnil protest za...

Před budou České televize na pražských Kavčích horách se uskutečnil protest za zrušení poplatků a reformu ČT a ČRo. (7. listopadu 2026) | foto: ČTK

Před budou České televize na pražských Kavčích horách se uskutečnil protest za...
Před budou České televize na pražských Kavčích horách se uskutečnil protest za...
Před budou České televize na pražských Kavčích horách se uskutečnil protest za...
Před budou České televize na pražských Kavčích horách se uskutečnil protest za...
6 fotografií
Před budovou České televize na pražských Kavčích horách se v sobotu odpoledne uskutečnil protest za zrušení poplatků a reformu České televize a Českého rozhlasu. Akce, kterou uspořádal spolek Svatopluk, začala pochodem od Kongresového centra k hlavní budově ČT, kde pokračovala projevy. Podle odhadu se pochodu zúčastnilo několik set lidí, organizátoři oznámili 2 tisíce.

Projevy zahájil předseda spolku Svatopluk Petr Drulák, který kritizoval vysílání ČT a podpořil vládou plánované zrušení takzvaných koncesionářských poplatků pro ČT a ČRo. Zároveň vyzval k dalším změnám ve fungování televize.

S projevy kritickými vůči veřejnoprávním médiím na akci vystoupili například europoslankyně a bývalá předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, europoslanec Ivan David nebo herec Oldřich Kaiser. Účastníci protestu si přinesli také několik transparentů a vlajek.

Před budovou ČT se sešlo také několik desítek odpůrců protestu, kteří se na transparentech vymezili proti rušení poplatků. Někteří přijeli na motocyklech a hlukem ze strojů na chvíli narušili projevy. Celkově se akce za dohledu desítek policistů obešla bez větších problémů.

Už v týdnu se uskutečnilo několik akcí proti rušení koncesionářských poplatků. Pracovníci České televize a Českého rozhlasu v úterý stávkovali kvůli plánu vlády převést financování z poplatků pod státní rozpočet, což podle nich může ovlivnit nezávislost a stabilitu obou veřejnoprávních médií.

Protest podpořili lidé po celém Česku, včetně studentů. Spolek Milion chvilek pro demokracii pak svolal na neděli 15. listopadu na pražskou Letenskou pláň demonstraci na podporu médií veřejné služby.

Protesty vyvolal vládní návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Opozice mluví o zestátnění obou veřejnoprávních médií, o ohrožení jejich nezávislosti či o jejich destrukci. Vládní koalice nesouhlasí, změna financování podle ní není útokem na demokracii, ale naplněním předvolebního slibu a snahou o efektivnější hospodaření ČT a ČRo.

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