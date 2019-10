Prostor nad podzemním torzem Stalinova pomníku na Letné se otevře

Praha Uzavřený prostor na Letné, kde hrozil propad do podzemí bývalého Stalinova pomníku, by mohl být opět zpřístupněn. Ve zprávě, kterou má ČTK k dispozici, to doporučila městem najatá firma Inset, která strop podzemí zatížila a zkoumala jeho pohyby.

Prostor, který je ve špatném stavu, nechal kvůli možnému zřícení uzavřít stavební úřad Prahy 7 v září. Praha jako vlastník by do konce roku měla předložit návrh, co s torzem pomníku dál. Inset pro město provádí diagnostiku mostů. Starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha Sobě) závěr testu přivítal. Vyjádření magistrátu ČTK zjišťuje.

Praha musí dočasně uzavřít okolí metronomu na Letné. Bývalému Stalinovu pomníku hrozí zřícení „Vzhledem k naměřeným minimálním deformacím doporučujeme pohyb obyvatel nijak neomezovat a odstranit stávající zábrany v plném rozsahu,“ píše se v dokumentu, který má ČTK k dispozici. Zkušební zatížení bylo provedeno automobilem o hmotnosti asi 3,5 tuny, který přejížděl po jednotlivých částech stropu podzemí. Zespodu společnost rozmístila měřicí body na zhruba dvou stovkách míst. Test odhalil několik kategorií deformace, a to jak malé průhyby do 0,02 milimetru, tak střední a větší v rozmezí od 0,05 milimetru do 0,12 milimetru. „Statika konstrukce je v mnohem lepším stavu, než se čekalo. Konečně máme data, a ne pouze dojmy. Návštěvníci i skejťáci mohou podstavec pomníku využívat, jak jsou zvyklí. Jsem rád, že místo bude pro lidi nadále fungovat,“ uvedl na dotaz ČTK Čižinský. Kdy bude místo zpřístupněn, nesdělil. Výsledky testu podle dokumentu umožňují návrat pěších do nyní uzavřené části i použití techniky při rekonstrukci podzemí. Při samotné opravě ale společnost doporučila skladovat materiál či části kyvadla o hmotnosti stovek kilogramů mimo oblast podzemních konstrukcí. Bývalý Stalinův pomník otevře své útroby, oživí ho světelná show Stavební úřad rozhodl o uzavření asi 1000 metrů čtverečních plochy. Město nyní plánuje střechu podzemní stavby provizorně podepřít. Jak bude podzemní prostor v budoucnu využit, zatím město nerozhodlo. Proti uzavření plochy protestovali obyvatelé, kteří sepsali petici. Pod ní se podepsalo několik tisíc lidí. Stalinův pomník vznikl v roce 1955. Ve své době byl s výškou přes 15 metrů, šířkou 12 metrů a 22 metry do délky největším skupinovým sousoším v Evropě. Pomník byl zlikvidován na konci roku 1962, když se rozšířila kritika sovětského vůdce Nikity Chruščova vůči Stalinovi.