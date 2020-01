Prostředky proti hrabošům bude možné na některých pozemcích aplikovat. Je to nezbytné kvůli mírné zimě

Praha Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) bude vypisovat opatření, kterými povolí aplikaci prostředků na hubení hlodavců do půdy. Tento postup bude možný, až se zveřejní podrobnosti povolení, mělo by to být nejpozději do konce února.

Aplikace tzv. rodenticidů bude možná pouze na pozemcích, kde jsou hraboši přemnoženi natolik, že jejich populace překročila pětinásobek tzv. prahu škodlivosti, sdělil ve čtvrtek ČTK mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Inspektoři ústavu budou posuzovat situaci na konkrétních pozemcích. Hraboši prý způsobili škody za půl miliardy. Další ještě přibudou, hlásí Zemědělský svaz ÚKZÚZ loni v létě povolil plošnou aplikaci jedu proti hlodavcům na velké části území republiky. Ministerstvo zemědělství ale po vlně kritiky ze strany ochránců přírody nebo ministerstva životního prostředí účinnost povolení pozastavilo. Později se po povolené plošné aplikaci na Moravě našlo skoro 80 uhynulých zajíců a několik bažantů, u kterých testy zbytky jedu prokázaly. Nalezli se také uhynulí čápi. Podle ministerstva zemědělství jde nyní o nezbytné opatření kvůli mírné zimě a narůstající populaci hrabošů. Postup úřad konzultoval s ministerstvy životního prostředí a zdravotnictví.