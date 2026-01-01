náhledy
Lidský řetěz kolem Českého rozhlasu má „ubránit“ instituci před státními zásahy. (22. června 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Protestu na obranu veřejnoprávních médií se před Českým rozhlasem účastnily stovky lidí. (22. června 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Zaměstnanci ČT se na Kavčích horách vymezili vůči navrhovaným změnám financování veřejnoprávních médií. (22. června 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Hasiči přijeli na Kavčí hory na žádost organizátorů protestu za veřejnoprávní média osvěžit přítomné stávkující zaměstnance ČT. (22. června 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Protest na obranu veřejnoprávních médií proběhl i před Českým rozhlasem, který byl oblepen transparenty. (22. června 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Lidský řetěz kolem Českého rozhlasu má „ubránit“ instituci před státními zásahy. (22. června 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Vůči změnám ve financování veřejnoprávních médií se vymezil dav stávkujících zaměstnanců ČT. (22. června 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Protestu na obranu Českého rozhlasu se zúčastnil i herec a režisér Jiří Mádl, který například natočil snímek Vlny. (22. června 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Pracovníci České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) v pondělí vstoupili do stávky. Veřejnoprávní média tak reagují na vládou schválený návrh zákona, který by od ledna zrušil koncesionářské poplatky. Na snímku Josef Středula. (22. června 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Pracovníci České televize a Českého rozhlasu v pondělí vstoupili do stávky. Do protestu se zapojila i krajská studia veřejnoprávních institucí. Lidé se sešli například před budovou Českého rozhlasu v Brně. (22. června 2026)
Autor: MAFRA: Nikol Babušíková, MAFRA
Protest na obranu veřejnoprávních médií proběhl i před Českým rozhlasem. Započal lidským řetězem kolem celé budovy. (22. června 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Protest na obranu veřejnoprávních médií proběhl i před Českým rozhlasem. Započal lidským řetězem kolem celé budovy. (22. června 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu v Ostravě pondělní stávkou reagují na vládou schválený návrh zákona, který by od ledna zrušil koncesionářské poplatky. (22. června 2026)
Autor: MAFRA: Jan Smekal, MAFRA
Vůči změnám ve financování veřejnoprávních médií se přišel vymezit také reportér ČT Richard Samko. (22. června 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Protest na obranu veřejnoprávních médií proběhl i před Českým rozhlasem. Účastnily se ho stovky lidí. (22. června 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Protest na obranu veřejnoprávních médií proběhl i před Českým rozhlasem. Účastnily se ho stovky lidí. (22. června 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Lidský řetěz kolem Českého rozhlasu má „ubránit“ instituci před státními zásahy. (22. června 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Vůči změnám ve financování veřejnoprávních médií se vymezil dav stávkujících zaměstnanců ČT. (22. června 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Pracovníci České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) v pondělí vstoupili do stávky. Veřejnoprávní média tak reagují na vládou schválený návrh zákona, který by od ledna zrušil koncesionářské poplatky. (22. června 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA