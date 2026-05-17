V Hradci Králové se průvod s řehtačkami, píšťalkami i bubnováním a množstvím vlajek se vydal z náměstí k regionálnímu studiu Českého rozhlasu. Protestující si na transparenty napsali třeba „Pracky pryč od ČRo“, „Koncese rušíš, totalitu vracíš“ nebo „Stejně začínal Mussolini“. Jiní připomněli slova Milady Horákové nebo srpen 1968.
Pracovníci rozhlasu vítali demonstrující z otevřených oken, na kartony napsali své poděkování. Po Eliščině nábřeží průvod doputoval až ke studiu České televize. Babišova vláda uvažuje o převedení obou médií pod státní rozpočet, podle kritiků tím sleduje jejich ovládnutí.
V Brně se podle odhadu tajemníka městské části Brno-střed Petra Štiky na průvodu sešlo asi 3 000 lidí. Lidé se sešli na náměstí Svobody, tam jich bylo do 1 tisíce, poté vyšli přes Zámečnickou a Veselou na Joštovu a dál na Beethovenovu, kde má redakci Český rozhlas Brno. Ulici zaplnili celou. K vidění byly české vlajky, lidé měli transparenty s nápisy jako „Nejsme z tebe vyklepaní, Klempíři“, nebo „ČT není Kostelec, nechci redaktory ze separátu“. Cestou skandovali hesla jako „Svobodu médiím“ či „My jsme s vámi.“
Pochod pokračoval přes náměstí Svobody na Dominikánské náměstí. Tam řečníci upozornili mimo jiné na možné ohrožení svobody slova. Například novinář, publicista a spisovatel Luděk Navara uvedl, že umenšení této svobody někomu prospívá.
„Sešli jsme se, abychom podpořili Českou televizi, Český rozhlas, média veřejné služby, ale trošičku cítíme, že jde o něco víc. Že když ztratíme možnost vybírat si z pořadů České televize nebo Českého rozhlasu, tak nejen budeme mít menší nabídku, ale ztratíme tím i část svobody. A nejen svobody volby, ale ztratíme i jakousi platformu pro další orientaci. Všechny nás to ochudí. To je ta věc, kterou cítíme, že ta svoboda slova je pro nás velmi cenná a její součástí jsou právě veřejnoprávní média,“ řekl.
Akce trvala asi hodinu a půl, lidé ji zakončili zpěvem české hymny.
V Českých Budějovicích se v 17:00 účastníci průvodu potkali před budovou Českého rozhlasu, kde je pozdravili zaměstnanci rozhlasu a České televize a na fasádu vyvěsili nápis Děkujeme. Odtud se pak pochod Ruce pryč od médií vydal na náměstí a cestou jako symbol vezl Večerníčka zavřeného v kleci. „Do pochodu se zapojilo přes 1 000 účastníků, odhaduji to tak na 1 200 či 1 300 lidí,“ řekl za organizátory Tomáš Kuboušek.
V Pardubicích vyrazilo na pochod podle odhadu policie přibližně 250 lidí. Pochod začal na třídě Míru u sochy Jana Kašpara a po třídě Míru pokračoval přes Pernštýnské náměstí k sídlu redakce rozhlasu. Akce skončila zhruba v 18:15 státní hymnou u Automatických mlýnů. „Obešla se bez narušení veřejného pořádku,“ řekla mluvčí policie Iveta Kopecká.
V Ústí nad Labem se kvůli podpoře Českého rozhlasu a České televize sešlo odhadem 100 lidí. ČTK o tom informovala mluvčí policie Veronika Hyšplerová. Lidé se vydali z Mírového náměstí směrem k budově, kde sídlí Český rozhlas Sever.
V Jihlavě se pochodu zúčastnilo několik stovek lidí. U kina Dukla v parku dostali placky a letáky a vydali se na náměstí k budově rozhlasu, kde jim z oken mávali zaměstnanci s cedulemi „Děkujeme“. „Bylo to příjemné a milé a lidé byli vstřícní. Zazpívali jsme si Modlitbu od Marty Kubišové a děti kreslily na chodníku,“ popsala atmosféru za organizátory Marie Bohuňovská.
Zhruba půlkilometrový pochod vytvořili v neděli vpodvečer Olomoučané v centru města. Prošli přitom od Terezské brány přes tržnici, Dolní a Horní náměstí až k budově Českého rozhlasu Olomouc, kde zaplnili polovinu Pavelčákovy ulice. Jejich protest vzbuzoval pozornost po celé trase, lidé byli vybaveni píšťalkami, bubínky, tamburínami i sirénami. Na transparentech nechyběly nápisy jako „Olomouc podporuje kulturu“ nebo „Nésu hlópé, poslóchám Český rozhlas“. Do protestu, který vyvrcholil před budovou rozhlasu také kulturním doprovodem a společnými písněmi, se zapojili podle zjištění ČTK lidé napříč generacemi, nechyběli senioři, ale i rodiny s malými dětmi. Podle odhadu zpravodaje přišlo více než 300 lidí.
Na Jiráskově náměstí v centru Ostravy se ve vytrvalém dešti sešlo okolo 300 lidí. Účastníci přijeli i z řady jiných měst v kraji. Někteří měli české vlajky. Řečníci kritizovali návrh zákona, podle nějž by mimo jiné měly být ČT a ČRo místo poplatku financovány ze státního rozpočtu, a upozornili na nejasnou budoucnost jejich regionálních studií. „Rozvoj regionů bez médií veřejné služby je téměř nemyslitelný. Nenechme si je vzít, nenechme si vzít rozvoj našich regionů,“ řekla například Monika Horsáková z Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby Slezské univerzity Opava. Na závěr demonstrace se účastníci vydali na pochod k ostravským redakcím ČT a ČRo, kde vyjádřili podporu a poděkování jejich zaměstnancům.
Podle předlohy by Český rozhlas a Česká televize měly místo poplatků dostávat pevnou částku ze státního rozpočtu. Z něj Klempířův návrh stanovuje pro ČT na příští rok 5,74 miliardy korun. Letos televize hospodaří s 8,5 miliardy korun. ČRo by měl získat 2,07 miliardy korun, tedy o 400 milionů méně než v tomto roce z poplatků. Záměr kritizují odborníci, opozice i vedení obou médií. Pracovníci ČT a ČRo vstoupili 22. dubna do stávkové pohotovosti. Žádají vládu, aby od záměru upustila.
Spolek Milion chvilek letos v březnu zorganizoval na pražské Letné protivládní demonstraci, na kterou podle organizátorů dorazilo čtvrt milionu lidí. Účastníci demonstrace kritizovali vládu kvůli krokům týkajícím se veřejnoprávních médií, neziskového sektoru, kultury nebo kvůli velkému vlivu menších koaličních partnerů ANO, tedy SPD a Motoristů. V Praze se na začátku května na podporu ČT a ČRo sešly desítky tisíc lidí.