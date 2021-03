Protest proti kácení stromů v Praze: Byl jsem fyzicky napaden, uvedl tajemník Dvořák

Praha Asi 20 lidí včetně pěti opozičních zastupitelů se dnes pokusilo dostat na radnici Prahy 1, aby získali od starosty Petra Hejmy (STAN) vyjádření k plánu pokácet strom na Smetanově nábřeží. Podle mluvčího městské části Petra Bidla se odpůrci kácení dostali do slovní a posléze i fyzické potyčky s tajemníkem úřadu Františkem Dvořákem, který je z důvodu epidemiologických opatření odmítl vpustit dovnitř. Tajemník se podle mluvčího poté obrátil na policii.

Lidé se dnes ráno nejprve sešli přímo u stromu, který má ustoupit vydláždění zatravněného plácku u tramvajové zastávky Karlovy lázně, protože stojí v cestě plánovanému zpřístupnění průchodu nábřežní zdí k řece. Organizátoři vyzvali starostu Hejmu a radního Prahy 1 Richarda Bureše (ODS), aby přišli na místo vysvětlit, proč se začalo s bagrováním zeminy kolem stromu.



Když se nedostavili, vypravili se opoziční zastupitelé spolu s dalšími odpůrci kácení na radnici ve Vodičkově ulici, kam se neúspěšně pokusili proniknout. „Když jsem se dozvěděl o násilném vniknutí do budovy, sešel jsem okamžitě dolů, abych početnou skupinu aktivistů zastavil. Snažil jsem se jim vysvětlit, že porušují vládní nařízení, byl jsem ale nejprve slovně a pak fyzicky napaden,“ uvedl tajemník Dvořák.

Opoziční zastupitel a jeden z organizátorů akce Petr Kučera (Zelení) potvrdil, že se účastníci shromáždění pokusili na radnici dostat, o fyzickém střetu však nic neví. Stejně jako další opoziční zastupitel Pavel Čižinský (Praha 1 Sobě) již byl v té době na odchodu. „Bohužel tedy nemůžu fyzický kontakt potvrdit ani vyvrátit,“ napsal ČTK.



Starosta Hejma uvedl, že dnes dopoledne měl plný program a že ohledně projektu na Smetanově nábřeží je na příští týden naplánovaná veřejná diskuse a bude ji řešit i zastupitelstvo městské části. „I aktivisté musejí dodržovat zákony a současná vládní nařízení a já jsem moc zklamán, že skupina aktivistů na čele s některými opozičními zastupiteli nejenže je ignoruje, ale navíc při prosazování svých názorů neváhá sáhnout k napadení staršího slušného pána,“ sdělil starosta.

Uvnitř radnice musela zasahovat i ostraha.

První protestní akci u stromu opozice z Prahy 1 zorganizovala minulý týden, vedení městské části poté na základě jednání na magistrátu odložilo kácení stromu do 26. března. Otázka kácení javoru se řešila i na dnešním jednání pražských zastupitelů, kde vedení Prahy interpelovalo několik odpůrců. Mezi jejich argumenty patřilo, že v centru města by se z klimatických důvodů neměla odstraňovat zeleň a že projekt má být financovaný z magistrátní dotace určené na rozšiřování zeleně. Upozornili také na to, že průchod k řece, tzv. čapadlo, vlastní magistrát a může tak plány Prahy 1 alespoň částečně zablokovat.



„Je to projekt městské části Praha 1, nikoliv hlavního města, a je potřeba respektovat také nějakou hierarchii samosprávy,“ řekl náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN). Dodal, že i podle něj projekt obsahuje málo zeleně a jedná o tom s Hejmou. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) dodal, že i když požaduje stavební práce na plácku za nešťastné, dohodu z minulého týdne vedení Prahy 1 formálně dodrželo, protože nezačalo kácení.