30 let ve straně.

Splacené dluhy, dva roky úspor, aby bylo na volby.

A teď? Žádný boj za ideje. Nákup míst u politických podnikatelů ze Stačilo!



To není taktika. To je kapitulace.



Sociální demokracie vždy bránila demokracii.



Já to přejít mlčením nemůžu. 🌹 https://t.co/sbyWQcw9P9