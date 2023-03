Protestovat před úřad přijdou tisíce, hrozí odbory. Vláda ale bude v Jeseníku

„Záměrem protestu před úřadem vlády je vyjádřit nesouhlas s vládním návrhem penzijní reformy a dalšími zásadními tématy,“ uvedli předseda Odborového svazu KOVO Roman Ďurčo, místopředsedové Odborového svazu KOVO a předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

„Účast bude v řádu tisíců lidí. Není to jenom o nás odborářích. Přijedou zaměstnanci z celé ČR, ze všech regionů. Doprava je koordinovaná přes naše regionální pracoviště a lídry odborových organizací,“ řekl místopředseda svazu KOVO Tomáš Valášek.

Podle něj protestní akce začne v 11:00 na Letné. Odtud se ke Strakově akademii vypraví průvod. Před sídlem vlády pak začne protest ve 12:00.

Vláda v době demonstrace v Praze ale nebude. Bude zasedat v Jeseníku, kde naváže na své loňské výjezdní zasedání na zámku Štiřín nedaleko Prahy. „Strávíme v regionu celý den a budeme řešit otázky, jak zlepšit místní dopravní infrastrukturu, jak pomoci regionu v oblasti cestovního ruchu a dalších oblastech, které jsou pro něj důležité,“ řekl po zasedání kabinetu premiér Fiala.

Ministři si v regionu naplánují samostatně vlastní programy. „Já se zúčastním kontrolního dne obchvatu Bludova, pojedu do lázní Karlova Studánka, setkám se se starostkou Jeseníku,“ řekl. Po zasedání kabinetu budou ministři jednat s radami Olomouckého a Moravskoslezského kraje i se starosty okolních obcí.

Předák svazu Roman Ďurčo v návaznosti na to uvedl, že „je velmi mrzí, že po ohlášení naší demonstrace vláda ohlásila, že si udělá výjezdní zasedání, protože jsme předpokládali, že budou mít možnost se vyjádřit. Přesto je chci pozvat, pokud budou mít zájem, klidně mohou na naší demonstraci vystoupit,“ uvedl Ďurčo.

Podle něj dorazí odboráře podpořit také lídři mimosněmovních stran, a to ČSSD Michal Šmarda a KSČM Kateřina Konečná. Přijít by měl i zástupce opozičního hnutí SPD a jedná se o účasti politiků z ANO, dodal předák.

Odbory KOVO kritizují případné další zvyšování důchodového věku na hranici 68 let. Požadují dřívější důchod pro náročné profese. Výhrady mají k podobě nové emisní normy Euro 7, obávají se rušení pracovních míst a propouštění. Vymezují se také proti přezkumu pravidel pro dovoz oceli z Číny a dalších států, vypočítal Ďurčo.

KOVO patří ke svazům Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Centrála protest podporuje. „To, co se děje v poslední době, je důvod, aby i ČMKOS připravovala další možné protestní akce... Věřím, že vláda je schopna a měla by protestní hlas vyslyšet. Pokud ho bude přehlížet, jenom přikládá polínko k poměrně velkému požáru, který může vést k akcím daleko většího rozměru,“ uvedl předák ČMKOS Josef Středula.

„Můj otec zemřel přesně ve věku 68 let, což je věk odchodu do důchodu, o kterém teď vláda spekuluje,“ řekl Středula.

Změny v systému penzí připravuje ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Jednat o nich chce v příštích dvou týdnech i s odboráři. Debatuje se o důchodovém věku, valorizacích či podmínkách předčasné penze. Jurečka však ve středu řekl, že nechce prosadit do zákona odsun věku pro odchod do penze na 68 let. Podle něj je potřeba zohlednit délku života či dobu a náročnost práce.

Podle vládního programového prohlášení by měl mít důchod tři části - základní, zásluhovou a naspořenou. Základní část penze se stanoví s ohledem na důstojnost ve stáří i na finanční možnosti státu. V zásluhovém díle se odrazí výše odvodů a počet dětí. Ke spoření se má zřídit státní či veřejnoprávní fond.

Zachovat se má i nynější penzijní spoření. Povinná doba pojištění pro získání důchodu se má zkrátit. Umožnit se má dřívější penze pro náročné profese, přispívat na ni mají víc zaměstnavatelé. Podpořit se má práce v důchodovém věku, odpracované roky se mají víc zohlednit.