Protesty studentů ONLINE: Na podporu médií odešli z výuky. Nedáme je, vzkazují

Studenti ve středu minutu před dvanáctou opustili své učebny a sešli se na protest proti vládnímu návrhu na zrušení poplatků médiích veřejné služby. V Praze pak protest odstartuje ve 12:20 na náměstí Jana Palacha, pak se studenti a studentky vydají na protestní pochod, který se má přesunou až k Ministerstvu kultury na Maltézské náměstí.
Protest vysokoškoláků a středoškoláků proti jmenování Filipa Turka (Motoristé sobě) ministrem životního prostředí, 9. prosince 2025, Praha. | foto: ČTK

Mapka trasy pražského pochodu studentů ve středu 22. dubna 2026
Demonstrant nese transparent na podporu veřejnoprávních médií. (21. března 2026)
Pochod v hlavním městě povede od Filozofické fakulty přes Mánesův most a dále Letenskou, Josefskou a Mosteckou ulicí ke Karlovu mostu. Tam demonstrující zabočí do Lázeňské ulice a dostanou se až na Maltézské náměstí, kde budova Ministerstva kultury sídlí. Na místě pak zazní závěrečný projev a akci završí symbolický potlesk věnovaný zaměstnancům televize i rozhlasu.

Událost na místě sleduje i reportérka iDNES.cz. Na náměstí Jana Palacha se dvacet minut před dvanáctou sešlo kolem padesáti studentů. Protestu se účastní také bývalý ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). „Svoboda médií je nesmírně důležitá a je dobře, že to studenti chápou, proto je jdu podpořit,“ sdělil exministr pro iDNES.cz

Připojení k demonstraci také oficiálně avizovalo přes sto vysokých i středních škol napříč celou republikou. Kromě fakult Univerzity Karlovy a dalších pražských univerzit, jakou je třeba FAMU nebo VŠE, je mezi nimi například Vysoké učení technické v Brně, JAMU nebo Univerzita Palackého v Olomouci. Protestovat budou i studenti ve Zlíně, Hradci Králové, Ostravě nebo třeba v Opavě a Třebíči.

Iniciativu Média nedáme! založili studenti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy s jasným cílem – přimět ministra kultury Otu Klempíře ke stažení návrhu na změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Připravovaný vládní krok představuje podle studentů i jeho dalších oponentů například ze strany politické opozice zásadní zásah do nezávislosti těchto institucí.

„Veřejnoprávní média nejsou přežitek, jsou součástí demokratické infrastruktury této země. Pokud mají být nově závislá na státním rozpočtu a zároveň přijít o část financí, vytváří to nebezpečný tlak na jejich fungování,“ vysvětluje důvod svolaného protestu Tomáš Stráník, který je mluvčím iniciativy.

Pokud vláda návrh nestáhne a neotevře novou odbornou debatu o budoucnosti médií, jsou studenti ochotní podle vyjádření zmíněné iniciativy v protestech pokračovat.

