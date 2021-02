Pozor na padělané respirátory. Kontrolujte obal a všechny certifikace

Praha Aktuální zvýšená poptávka po respirátorech a chirurgických rouškách přináší podvodníkům příležitost mimořádného zisku za nelegální nebo padělané prostředky. Má člověk možnost zjistit, jestli jsou to nelegální pomůcky, anebo padělky, a co by měl udělat, když takový výrobek přeci jen koupí?

Padělatelé a další podvodníci soustřeďují svou pozornost na vysokou vizuální estetiku obalu výrobků i doprovodných marketingových materiálů, ale už ne tolik na bezpečnost, funkčnost a účinnost produktů. Jak prodloužit životnost respirátoru? Použít lze i klasickou troubu Pokud jde přímo o padělky, pak tyto jsou při zběžné kontrole velmi podobné jako originální certifikované výrobky, nebývají však srovnatelně kvalitní a funkční, v některých případech mohou i těžce poškodit své použivatele. Pacient může mít pocit, že mu prostředek nevyhovuje, ale až při poškození zjistí, že používá padělek. V tom lepším případě je to jen poškození pomůcky, a ne pacienta.

„Nyní je velmi složitá doba a standardní mechanismy včetně efektivního dozoru nad trhem nefungují zcela automaticky, proto je velmi důležité, aby se každý z nás orientoval v úplných základech a byl schopen si zkontrolovat, že skutečně kupuje testované osobní ochranné a zdravotnické prostředky, a nikoli nelegální či padělané zmetky,“ konstatuje JUDr. Jakub Král, zakladatel společnosti Porta Medica. Látkovým rouškám odzvonilo, přichází ‚doba respirátorová‘. Sociálně slabší dostanou zdarma chirurgické ústenky „Při osvojení si nutného minima z oblasti regulace je možné 70 % nelegálních výrobků odhalit na první pohled. U dobře zamaskovaných padělků je to už těžší, avšak i v tomto případě lze leccos odhalit i bez provádění kontrolních testů v akreditovaných laboratořích. Šance dodatečné reklamace zmetků nakoupených přes internet je řádově nižší než u standardních kamenných obchodů včetně lékáren,“ doplňuje svůj pohled Jakub Král. Na závěr malé doporučení pro všechny, kteří se právě chystají na velký nákup respirátorů. Na obalu musí být všechny informace v českém jazyce, totéž platí i pro povinně přiložený návod k použití. Dále musí být jasně identifikován výrobce. Vždy je třeba zkontrolovat označení CE, kterého součástí musí být čtyřmístní číselný index označující nostrifikovanou osobu, která respirátor certifikovala a uvedení evropské normy EN 149, třídu ochrany, minimálně FFP2, případně i FFP3.