Proti mému spolupracovníkovi se chystá diskreditační kampaň, oznámil Fiala

„V minulých dnech jsem obdržel informaci o připravované diskreditační kampani proti jednomu z mých nejbližších spolupracovníků. Vzhledem k tomu, že obsahem je tvrzení o údajném podezření ze spolupráce se zahraniční zpravodajskou službou, svolal jsem neprodleně Výbor pro zpravodajskou činnost,“ uvedl premiér Petr Fiala.
Přítomni podle něj byli ministři vnitra, obrany a zahraničí a všichni tři ředitelé zpravodajských služeb.
„Ti mě informovali, že jsou šířené informace nepravdivé a že pocházejí z prostředí organizované skupiny dlouhodobě působící proti zájmům českého státu. O celé záležitosti je průběžně informován prezident republiky i relevantní zahraniční partneři,“ doplnil Fiala.