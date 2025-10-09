Proti mému spolupracovníkovi se chystá diskreditační kampaň, oznámil Fiala

Proti jednomu z nejbližších spolupracovníků premiéra Petra Fialy se chystá diskreditační kampaň ohledně spolupráce s cizí tajnou službou. Šéfové zpravodajských služeb informovali ministry, že tvrzení o jeho údajné spolupráci jsou nepravdivé, uvedl předseda vlády. Podle něj pochází od organizované skupiny dlouhodobě působící proti zájmům České republiky.

„V minulých dnech jsem obdržel informaci o připravované diskreditační kampani proti jednomu z mých nejbližších spolupracovníků. Vzhledem k tomu, že obsahem je tvrzení o údajném podezření ze spolupráce se zahraniční zpravodajskou službou, svolal jsem neprodleně Výbor pro zpravodajskou činnost,“ uvedl premiér Petr Fiala.

Přítomni podle něj byli ministři vnitra, obrany a zahraničí a všichni tři ředitelé zpravodajských služeb.

„Ti mě informovali, že jsou šířené informace nepravdivé a že pocházejí z prostředí organizované skupiny dlouhodobě působící proti zájmům českého státu. O celé záležitosti je průběžně informován prezident republiky i relevantní zahraniční partneři,“ doplnil Fiala.

