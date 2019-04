Proti močení na stromy a zápachu. Praha 1 postavila před vchod hlavního nádraží otevřené pisoáry

PRAHA Pomočené stromy, poničená zeleň, štiplavý zápach. Městská část Praha 1 se rozhodla učinit přítrž problémům, které svírají okolí jednoho z nejdůležitějších tuzemských železničních uzlů. Kvůli mužům svévolně vykonávajícím potřebu v přilehlém parku nechala přímo před vchodem do Hlavního nádraží nainstalovat mobilní toalety. Nevzhledným řešením ovšem vyvolala rozruch - pohled na pisoáry je totiž jeden z prvních zážitků, které v Praze uvítají domácí i zahraniční turisty.

Plastové pisoáry městská část přistavila do Vrchlického sadů koncem března. Na chodníku u vstupu k nádraží by měly být dva měsíce, konkrétně do 25. května. Pokud do té doby přinesou kýžený efekt, budou nahrazeny esteticky vhodnějším řešením.



„Jsme si vědomi toho, že současné řešení není příliš reprezentativní. Poptávka po toaletách tu ale rozhodně je a již se potvrdila,“ okomentoval Petr Kučera, radní Prahy 1 pro životní prostředí a úklid. „Než ale dojde na celkovou revitalizaci Vrchlického sadů, což bude ještě pár let trvat, chceme přinášet alespoň dílčí řešení hned,“ vysvětlil. Konkrétní místa pro pisoáry prý byla vybrána tak, aby byly umístěny na rovině.

Mobilní toalety, které běžně nacházejí uplatnění například během hudebních festivalů či sportovních událostí, se ovšem nesetkaly s pochopením u části veřejnosti. Pozastavili se nad ním i někteří turisté, pro něž to byl po příjezdu vlakem jeden z prvních vizuálních zážitků z metropole.

„Plastová zoufalost“

Příležitost utrousit ironický komentář neponechal nevyužitou také poslanec a bývalý pražský radní pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Pisoáry, jež jsou vyváženy každý pětkrát týdně, označil za plastovou zoufalost. „Turisté si po právu ťukají na čelo. Ostuda,“ napsal na svém twitterovém profilu.

Podle pražského urbanisty a architekta Petra Kučery, jmenovce radního pro Prahu 1, jde však o pozitivní signál ze strany městské části, že se chce dlouholetou nepříjemností zabývat. „Souhlasím s tím, že po čase by bylo vhodné využít estetičtější podobu, ale principiálně je to správně,“ řekl serveru Lidovky.cz s tím, že jako nouzové řešení tento krok vítá.

Prostředí kolem vstupu na nádraží již podle něj nemůže mít horší pověst, a tak si nemyslí, že by to hlavní město mělo poškodit. „Je mnohem lepší, když je postaveno něco takového, než když se tyto činnosti dělají v přilehlém parku nebo třeba na tamním uzavřeném schodišti,“ dodal.

V Praze prý podobné veřejné pisoáry již byly na počátku 20. století. Tehdy se ovšem člověk vykonávající potřebu nedával na odiv davu lidí. Šestihranné budky totiž měly stříšku a byly obehnány zástěnou.