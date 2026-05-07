Blažek i další dva obvinění podali stížnost proti stíhání v bitcoinové kauze

Autor: ,
  13:24aktualizováno  13:41
Proti usnesení o zahájení trestního stíhání v tzv. bitcoinové kauze podali stížnost všichni tři noví obvinění. Rozhodovat o nich bude Nejvyšší státní zastupitelství, dosud mu předloženy nebyly, uvedl ve čtvrtek náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) na čtvrteční tiskové konferenci prohlásil, že nevidí žádný důvod se domnívat, že by kryptoměna měla pocházet z trestné činnosti. (29. května 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Jména lidí obviněných z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby olomoucké vrchní státní zastupitelství nesdělilo s ohledem na trestní řád. Podle informací médií ale jde o exministra spravedlnosti Pavla Blažka (dříve ODS), jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Kárima Titze.

Lhůta na podání stížností je třídenní, uplynula ve čtvrtek. „Stížnosti byly podány blanketně s tím, že bylo avizováno jejich dodatečné odůvodnění. Stížnosti dosud nebyly předloženy nadřízenému státnímu zástupci k rozhodnutí,“ uvedl náměstek Bartoš.

Olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun řekl, že usnesení o zahájení trestního stíhání obviněných vydal v tomto případě policejní orgán se souhlasem dozorové státní zástupkyně VSZ v Olomouci. „To znamená, že o případných stížnostech je příslušný rozhodovat nadřízený státní zástupce, tedy státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství,“ uvedl Dragoun.

K rozhodnutí o stížnosti trestní řád konkrétní lhůtu podle něj nestanoví. „Platí zde obecné pravidlo, že orgány činné v trestním řízení postupují bez zbytečných odkladů. Prakticky doba rozhodnutí o stížnosti závisí zejména na povaze věci, rozsahu podkladových spisových materiálů i uplatněné stížnostní argumentaci,“ doplnil olomoucký vrchní státní zástupce.

Trojici obvinili detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu v pondělí. Exministr Blažek, který kvůli kauze loni rezignoval, jeho náměstek Daňhel ani brněnský advokát Titz na dotazy nereagovali. Blažek své obvinění potvrdil serveru Novinky.cz, řekl, že se v souvislosti s kauzou loňského darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti cítí naprosto nevinný. Všichni tři obvinění jsou stíháni na svobodě, hrozí jim pět až 12 let vězení.

Případ je spjatý s loňským přijetím miliardového daru ministerstvem spravedlnosti od Tomáše Jiřikovského, který byl už dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Jiřikovský v této kauze sám čelí obvinění již od loňska, a to kvůli legalizaci výnosů z trestné činnosti a z provozování darknetového tržiště Nucleus Market. VSZ případ Jiřikovského i samotné darování bitcoinů vede pod jednou kauzou. Od konce dubna se zabývá také trestním oznámením, které podal nynější ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) kvůli výsledkům interního auditu k bitcoinové kauze.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.