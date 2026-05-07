Jména lidí obviněných z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby olomoucké vrchní státní zastupitelství nesdělilo s ohledem na trestní řád. Podle informací médií ale jde o exministra spravedlnosti Pavla Blažka (dříve ODS), jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Kárima Titze.
Lhůta na podání stížností je třídenní, uplynula ve čtvrtek. „Stížnosti byly podány blanketně s tím, že bylo avizováno jejich dodatečné odůvodnění. Stížnosti dosud nebyly předloženy nadřízenému státnímu zástupci k rozhodnutí,“ uvedl náměstek Bartoš.
Olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun řekl, že usnesení o zahájení trestního stíhání obviněných vydal v tomto případě policejní orgán se souhlasem dozorové státní zástupkyně VSZ v Olomouci. „To znamená, že o případných stížnostech je příslušný rozhodovat nadřízený státní zástupce, tedy státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství,“ uvedl Dragoun.
K rozhodnutí o stížnosti trestní řád konkrétní lhůtu podle něj nestanoví. „Platí zde obecné pravidlo, že orgány činné v trestním řízení postupují bez zbytečných odkladů. Prakticky doba rozhodnutí o stížnosti závisí zejména na povaze věci, rozsahu podkladových spisových materiálů i uplatněné stížnostní argumentaci,“ doplnil olomoucký vrchní státní zástupce.
Trojici obvinili detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu v pondělí. Exministr Blažek, který kvůli kauze loni rezignoval, jeho náměstek Daňhel ani brněnský advokát Titz na dotazy nereagovali. Blažek své obvinění potvrdil serveru Novinky.cz, řekl, že se v souvislosti s kauzou loňského darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti cítí naprosto nevinný. Všichni tři obvinění jsou stíháni na svobodě, hrozí jim pět až 12 let vězení.
Případ je spjatý s loňským přijetím miliardového daru ministerstvem spravedlnosti od Tomáše Jiřikovského, který byl už dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Jiřikovský v této kauze sám čelí obvinění již od loňska, a to kvůli legalizaci výnosů z trestné činnosti a z provozování darknetového tržiště Nucleus Market. VSZ případ Jiřikovského i samotné darování bitcoinů vede pod jednou kauzou. Od konce dubna se zabývá také trestním oznámením, které podal nynější ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) kvůli výsledkům interního auditu k bitcoinové kauze.