Protidrogovou politiku vlády bude řídit Pavel Bém, oznámil premiér

Nový koordinátor uvedl, že Česko čeká třeba odborná i politická debata o regulaci prodeje alkoholu. Jako možné opatření, o nichž by se mohlo jednat, zmínil třeba omezení prodejní doby či míst prodeje.
„Do funkce nového koordinátora byl 16. ledna jmenován doktor Pavel Bém. Stal se podle statutu rady i výkonným místopředsedou rady,“ uvedl Babiš. Sám vládní radě pro problematiku závislostí předsedá. Zdůraznil, že se téma netýká jen nelegálních tvrdých drog jako pervitin či heroin, ale i psychomodulačních látek jako kratom, alkoholu, kouření, gamblingu či hazardu.