Protidrogovou politiku vlády bude řídit Pavel Bém, oznámil premiér

Autor: ,
  16:18aktualizováno  16:29
Novým národním protidrogovým koordinátorem se stal Pavel Bém. Do funkce ho jmenoval premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Vystudovaný psychiatr a bývalý pražský primátor je odborníkem na závislosti.

Nový koordinátor uvedl, že Česko čeká třeba odborná i politická debata o regulaci prodeje alkoholu. Jako možné opatření, o nichž by se mohlo jednat, zmínil třeba omezení prodejní doby či míst prodeje.

Hostem pořadu Rozstřel je psychiatr Pavel Bém.
Hostem pořadu Rozstřel je psychiatr Pavel Bém.
Hostem pořadu Rozstřel je psychiatr Pavel Bém.
Hostem pořadu Rozstřel je psychiatr Pavel Bém.
20 fotografií

„Do funkce nového koordinátora byl 16. ledna jmenován doktor Pavel Bém. Stal se podle statutu rady i výkonným místopředsedou rady,“ uvedl Babiš. Sám vládní radě pro problematiku závislostí předsedá. Zdůraznil, že se téma netýká jen nelegálních tvrdých drog jako pervitin či heroin, ale i psychomodulačních látek jako kratom, alkoholu, kouření, gamblingu či hazardu.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.