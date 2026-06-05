Neničte, co funguje, varuje Vobořil Babiše. Kritizuje změny na Úřadu vlády

Kvůli přesunům v pátek odbory Úřadu vlády stávkují. Odborníci se obávají zejména přísně resortního pohledu ministerstva zdravotnictví na problematiku závislostí a protidrogové prevence, která se ale týká i vzdělávání, policie nebo sociálních služeb. Úřad vlády na adiktologické služby, například poradny nebo terénní programy, rozděluje letos 415 milionů korun.
„Už to na tom zdravotnictví bylo, neuměli to hradit, proto se to přeneslo pod Úřad vlády,“ řekl Vobořil, který působil pod sedmi premiéry. Málo podle něj ministerstvo zdravotnictví řeší například tabák nebo alkohol. „Pět set lidí ročně zemře na jednorázové nadměrné užití alkoholu, desetkrát víc než u ostatních drog,“ doplnil.
V současné době se práci se závislými věnuje více než 120 organizací, část v nich v pondělí stávkovalo. Podle expertů představuje práce se závislými až z 80 procent sociální péči, jako je poradenství nebo podpora při zajišťování běžných životních potřeb.
„Přesun agend bude ohrožovat služby, které nejsou součástí zdravotní péče,“ uvedl k tomu na tiskové konferenci předseda ODS Martin Kupka. Podle předchozích Babišových vyjádření se obává, že se bude v protidrogové politice zaměřovat hlavně na represi. Důkazem je podle Vobořila snaha zakázat kratom, jehož prodej dospělým za určitých podmínek je díky novému zákonu o psychoaktivních látkách legální.
Fungující prevence
Zástupci vlády přesuny hájí, podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je cílem zachování fungování stávající sítě a kontinuita financování. „Závislosti nejsou jen zdravotní problém. Proto zachováme spolupráci zdravotních, sociálních i preventivních služeb, která je pro účinnou pomoc lidem naprosto zásadní,“ uvedl ve středu na síti X.
Díky preventivní práci se závislými, zejména výměně injekčních jehel, se v populaci nešíří tolik žloutenka, HIV a jiné choroby. Podle údajů Státního zdravotního ústavu se od roku 1985 do letošního dubna z 5 695 osob, u kterých je známý způsob nákazy, nakazilo virem HIV jen 194 osob, které užívaly injekčně drogy.
„Mezi těmi, kteří užívají drogy nitrožilně, je výskyt HIV jenom jedno procento,“ uvedl Kupka. Díky fungující prevenci podle něj stát nemusí dávat tolik peněz na jejich léčbu.
Opozice chce proti přesunu agend z Úřadu vlády, mezi něž patří kromě problematiky závislostí také menšiny, lidskoprávní agenda nebo rovnost mužů a žen, postupovat společně.
Poslanci STAN navrhli změnu kompetenčního zákona tak, aby agendy na úřadu zůstaly. Poslanec Štěpán Slovák (ODS) v pátek sdělil, že v dalším návrhu občanských demokratů je zakotvit na úřadu vlády konkrétně i post národního protidrogového koordinátora.