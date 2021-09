Policisté zadrželi muže podezřelého z násilného usmrcení ženy u Protivína. Detaily zatím neprozradili

Policie i nadále zajišťuje další důkazy a sbírá stopy, také proto prozatím nesdělí žádné další podrobnosti.

„Více oznámíme skutečně až na pondělní odpolední tiskové konferenci,“ potvrdil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner. Zatím nemohl sdělit, ani kde přesně a kdy pachatele kriminalisté dopadli.

K násilnému zločinu došlo v sobotu, kdy policisté objevili u shořelého auta nedaleko Protivína části těla pravděpodobně mladé dívky.

Policie ČR Jihočeský kraj - Kriminalisté zadrželi muže, kterého podezírají z násilného zločinu. Obětí je mladá žena, kterou policisté našli u Protivína u zapáleného vozidla BMW. Nyní probíhají úkony trestního řízení. Podrobnosti sdělíme v pondělí na tiskové konferenci.

Kriminalisté začali pracovat s verzí, že šlo o brutální sadistickou vraždu, nemohli vyloučit ani to, že se stala nějaká nešťastná nehoda a někdo se chtěl těla narychlo zbavit. Policie udělala pátrací akci v okolí obce, odkud dívka pochází.



Policisté začali hledat svědky, kteří viděli černé BMW, které jelo v sobotu po trase z Českých Budějovic do Bechyně, Bernartic, Písku a Protivína. Auto opsalo jakýsi otazník středem Jihočeského kraje, a to někdy v rozmezí od oběda do sedmé večer.

Pak ho pachatel zapálil v lese u rybníka poblíž silnice z Protivína na Záboří.