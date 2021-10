Protivínský zámek mění tvář. Noví majitelé plánují rekonstrukci za půl miliardy

Jak přiblížila serveru Lidovky.cz mluvčí investiční skupiny IC Group, historickou budovu a přilehlý areál by měly doplnit výrazné moderní prvky. Podobný záměr má investor v rámci programu členů aristokratických rodin The Royal Capital Club s dalšími jedenácti nemovitostmi po celém světě včetně například Itálie, Německa či Malajsie.

„Základním koncepčním prvkem renovace celého komplexu zámku, včetně přilehlého anglického parku, je časová osa minulost–přítomnost–budoucnost,“ uvedla pro Lidovky.cz mluvčí IC Group Tereza Chvojková. Jedním z nově pojatých prvků v protivínském zámku tak bude například atrium, naopak fasáda by si měla zachovat historický ráz. „U fasády se chceme vrátit k původnímu návrhu architekta Antona Erharda Martinelliho, který se podílel na řešení fasád mnoha významných objektů, například v nedalekém Českém Krumlově,“ popisuje Chvojková.

Jádro zámku v Protivíně, který svého času patřil i Karlu IV., tvoří gotický, původně královský hrad. Přestavoval se za renesance i za baroka. Dochovaly se dva rokokové pokoje, pokoj kněžny a sál s krbem. K zámku patří i víc než sedmihektarová zahrada. Celý objekt tak vzhledem ke svojí bohaté historii spadá pod ochranu památkářů.

Pod dohledem památkářů

„Snažíme se najít co nejvyváženější průnik historické obnovy památkově chráněného objektu se současným moderním architektonickým vstupem tak, aby celkový výsledek byl kvalitní a citlivý – tedy jak si takovýto významný objekt zaslouží,“ říká Chvojková s tím, že další detaily bude firma zveřejňovat postupně.

„Vybírali jsme z mnoha objektů v celém Česku. Primárně jsme hledali stavbu typickou pro českou zemi s historií a napojením na významné české panovníky a rody. Důležitým argumentem bylo i vydané stavební povolení,“ řekla architektka projektu Věra Nagyová z Ateliéru Arch.IC.

Na jednotlivých krocích rekonstrukce investor spolupracuje s orgány památkové péče včetně Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Už nyní je jasné, že na místě vznikne rekreační a vzdělávací centrum, ale také hotel a veřejná část. Areál bude obklopený anglickým parkem, ožijí i historické sklepy s valenými klenbami. Podle Chvojkové bude ale objekt sloužit zejména pro účely investorů a partnerů projektu.

„Nebude se jednat o klasický hotel, zámek bude využíván v rámci prestižního programu The Royal Capital Club. Tedy srdce areálu bude s omezeným přístupem, avšak další části areálu budou sloužit veřejnosti, a to v aktuálně připravovaném navazujícím projektu,“ přiblížila Chvojková.

V dalších fázích rekonstrukce se podle ní chce IC Group vedle zámeckého areálu zaměřit také na podporu rozvoje města, jeho veřejného vybavení a společenského života.

Více turistů

Větší návštěvnost města s necelými pěti tisíci obyvatel si od rekonstrukce slibuje i protivínský starosta Jaromír Hlaváč (ODS). „Zámek byl mnoho let zavřený. To, že se opraví na sídlo včetně ubytování, má pro nás nedozírné plusové body. Do Protivína přijede ročně asi sto deset tisíc lidí, ale všichni hned odjedou. Teď zde budou moci přespat,“ řekl Hlaváč.

Zámek měl projít rekonstrukcí už v roce 1985, tehdy se počítalo se školou v přírodě. Z plánů ale nakonec sešlo.

„Po revoluci střídal zámek majitele, třicet let se hledalo nové využití. Teď to snad vypadá, že investor svůj záměr vybudovat hotelový resort dotáhne do konce. Výhodou je, že projekt z roku 1985 byl rozpracovaný do té míry, že k žádným škodám v interiéru dojít nemůže. Jsou tam téměř kompletně otlučené omítky, zesílené stropní konstrukce,“ upřesnil ředitel českobudějovických památkářů Daniel Šnejd.

Takzvaný Chateau Protivín je v rámci The Royal Capital Club pilotním projektem, podobné plány má s dalšími jedenácti sídly po celém světě. „Zatím můžeme prozradit, že další objekty jsou plánované v Německu, v Itálii, v Malajsii a na dalších místech. Postupně seznámíme veřejnost s konkrétními destinacemi,“ dodala Chvojková s tím, že v případě České republiky zůstane zatím jen u Protivína.