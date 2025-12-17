Babiš zřídí radu pro duševní zdraví, vrátit se má psychiatrička Protopopová

Premiér Andrej Babiš počítá se zřízením vládní rady pro duševní zdraví. Vrátit by se do ní měla psychiatrička Dita Protopopová, která byla dříve její tajemnicí. Na záměru se Babiš domluvil s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Předseda vlády také řekl, že ve Sněmovně vznikne podvýbor, který se bude duševním zdravím zabývat.
Protopopová byla spojována s kauzou zavlečení Babišova syna Andreje na Krym v roce 2017. Policie však později případ odložila. Nešlo o podezření z trestného činu, věc nebyla vyhodnocena ani jako přestupek.

Protopopová byla ošetřující lékařkou Babišova syna a vystavila posudek o jeho zdraví. Lékařčin manžel Petr se mezi létem 2015 a začátkem roku 2018 o Andreje Babiše mladšího staral.

Na pozici tajemnice národní vládní rady pro duševní zdraví skončila Protopopová krátce před sněmovními volbami roku 2021. Babišův syn ji tehdy několikrát na Twitteru obvinil z toho, že jej poškodila.

Protopopová byla v minulosti také Babišovou poradkyní na ministerstvu financí, v listopadu 2018 po propuknutí kauzy kolem Babišova syna odešla na vlastní žádost z Národního ústavu duševního zdraví. V té době už pracovala na ministerstvu zdravotnictví. V roce 2017 neúspěšně kandidovala za hnutí ANO do Sněmovny.

Rada vlády pro duševní zdraví byla zřízena za Babišovy bývalé vlády v říjnu 2019. Jejím smyslem tehdy bylo mimo jiné sladit ministerstva, obce, kraje či poskytovatele sociálních služeb tak, aby se cíle reformy mohly realizovat v praxi.

V souvislosti s personálními změnami, které provázení vznik nového kabinetu, dnes Babiš také zopakoval, že chce na provozu ministerstev ušetřit pět procent. Ministři v tomto duchu dostali za úkol připravit na pondělní zasedání vlády personální změny na svých úřadech.

