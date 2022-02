Ukrajinci mohou v Česku hned začít pracovat. Poptávka je velká, říká viceprezident Hospodářské komory

Lidovky.cz: V důsledku války na Ukrajině se stále skloňuje příliv uprchlíků do Česka. V případě všeobecné mobilizace na Ukrajině ale spousta mužů naopak tuzemsko opustí. Jak moc by to zasáhlo české firmy a podniky?

Samozřejmě by to naši ekonomiku ovlivnilo, už to řešíme, protože někteří už povolávací rozkazy mají. Zatím to jsou ale spíš jednotlivci. Nicméně časem to může růst a je otázka, co s tím.