Nevěnoval se řízení, narazil zezadu do kamionu a zemřel. Na D2 byly dvě nehody

  19:12aktualizováno  19:12
Provoz na dálnici D2 ve směru do Brna v úterý zastavily dvě nehody. Jedna byla u Staroviček, druhá se stala u Velkých Němčic. Druhá zmíněná skončila tragicky a zemřel při ní jeden řidič. V obou případech podle policie za nehodu mohli řidiči dodávek, kteří nedávali dostatečný pozor.
„Jedenatřicetiletý řidič dodávky Iveco se poblíž Staroviček nevěnoval řízení a narazil zezadu do kamionu stojícího v koloně. Záchranáři jej po ošetření na místě převezli do nemocnice,“ popsal policejní mluvčí Bohumil Malášek první z nehod. Podle mluvčí záchranářů Michaely Bothové šlo o těžké zranění.

Podobný průběh měla také nehoda, ke které na dálnici došlo v odpoledních hodinách na úseku dálnice u Velkých Němčic.

„Třiatřicetiletý řidič dodávky Mercedes se pravděpodobně nevěnoval řízení a zezadu narazil do kamionu, který zastavil ve vznikající koloně. Řidič dodávky srážku nepřežil,“ uvedl Malášek.

Dálnice byla v obou případech ve směru na Brno po dobu vyšetřování nehody neprůjezdná, jezdilo se odklonem. Tvořily se pomalu jedoucí kolony.

