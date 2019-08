Provoz na železnici u Mariánských Lázních může být dle odborníků obnoven 20. srpna

Mariánské Lázně (Chebsko) Provoz na železnici mezi Mariánskými Lázněmi a Chodovou Planou, který je přerušený poté, co v úseku v neděli 28. července vykolejil vlak, by mohl být obnoven 20. srpna. Odhadla to Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) poté, co stav trati a provizorního náspu po nehodě posoudili odborníci. Sdělila to mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová.

Hasičům se podařilo odstranit všechny části havarovaného vlaku u Mariánských lázní „Předběžný výhled SŽDC na zprovoznění úseku Chodová Planá - Mariánské Lázně je po uskutečněných měřeních a zkouškách s ohledem na stav poškození zemních kotev sloužících pro stabilizaci železničního náspu stanoven na 20. srpna,“ uvedla mluvčí.

Úsek mezi Mariánskými Lázněmi a Chodovou Planou je od nedělní nehody uzavřený. Vykolejené vagony, které převážely práškový vápenec, poškodily asi 200 metrů trati, elektrickou trakci i násep pod tratí. Při jedné z nejvážnějších nehod v nákladní železniční dopravě za poslední desítky let se nikdo nezranil. Příčiny nehody vyšetřuje drážní inspekce i policie.