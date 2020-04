Provoz tramvají na Karlově náměstí bude přerušen. Praha chystá modernizace trati

Na pražském Karlově náměstí nepojedou tramvaje. Dopravní podnik (DPP) tam kompletně vymění kolejovou křižovatku. Zároveň vymění kolejové oblouky na Tylově náměstí a na Moráni. První práce se na Karlově náměstí uskuteční v sobotu 25. a neděli 26. dubna a pokračovat budou následující dva prodloužené víkendy. V nich pak navíc DPP opraví i koleje na Moráni a na Tylově náměstí. Sdělila to mluvčí DPP Aneta Řehková. Podrobné informace jsou na internetových stránkách DPP.

Modernizace trati na Karlově náměstí se uskuteční postupně. V první víkend od 25. do 26. dubna DPP vymění kolejovou konstrukci na náměstí od Spálené ulice. Následně o prodlouženém víkendu 1. až 3. května vymění dvě konstrukce najednou, a to na Karlově náměstí od Ječné ulice a na Tylově náměstí. Druhý prodloužený víkend od 8. do 10. května dokončí opravy na Karlově náměstí v křižovatce na Moráni.



Opravu na Moráni měl podnik původně naplánovánu na léto. Přesunout se ji DPP a Praha rozhodly poté, co kvůli opatřením proti koronaviru ubylo v MHD až 80 procent cestujících a o třetinu klesla automobilová doprava. „Mimo letní prázdniny bychom ji provést nemohli, teď si to ale můžeme dovolit a urychlení opravy ocení především místní, protože zde nebudou tramvaje ještě další rok vydávat zbytečný rámus kvůli polámaným kolejovým obloukům,“ uvedl primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Provoz tramvají bude v úseku Myslíkova, Karlovo náměstí, Moráň a Albertov přerušen od pátku 24. dubna od 20:00 do pondělí 27. dubna do asi 00:30. Jednotlivé tramvajové linky pojedou po objízdných trasách.