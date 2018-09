Prudké změny tlaku, silný vítr a tisíce domácností bez elektřiny. Na Česko se přihnala Fabienne

PRAHA Silný vítr v Česku v noci na pondělí omezil vlakovou i automobilovou dopravu. Stromy spadlé na koleje nebo do trolejí zastavily na desítce míst vlaky, spadlé stromy a větve zastavily provoz i na řadě silnic. Vyplývá to z informací na webu Českých drah a policie. Desítky tisíc domácností jsou stále bez proudu.

Spadlé stromy si vyžádaly i dva zraněné, V chatové osadě Suchý Žleb u Hluboček na Olomoucku byli skončili dva lidé v nemocnici po pádu stromu na chatu.

Rychlost západního nárazového větru v nižších oblastech vystoupala k 90 km/h, na horách atakovala až 125 km/h, což je hodnota, která odpovídá orkánu. Už v neděli dopoledne se na celém území projevil silný pokles tlaku, který byl večer vystřídán jeho prudkým vzestupem. Podle meteorologů se jedná o „zbytky“ hurikánu Florence, který pustošil minulý týden východní pobřeží USA.



Francois Jobard (Twitter) @Francois_Jobard VIDEO: 20 ?C d'?cart en 1000 km sur l'Atlantique entre l'air froid d'Islande (il y a neig? cette semaine) et les restes dilu?s de #Florence. -> Jet d'ouest rapide et ondulation conduisant au creusement d'une d?pression #Fabienne demain sur le Benelux. Te Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu 20 °C d'écart en 1000 km sur l'Atlantique entre l'air froid d'Islande (il y a neigé cette semaine) et les restes dilués de #Florence. -> Jet d'ouest rapide et ondulation conduisant au creusement d'une dépression #Fabienne demain sur le Benelux. Tempête en Europe centrale. https://t.co/diaLhFftEa 4 lidé to sdílejí odpovědětretweetoblíbit



Změny tlaku přinesly také výrazné teplotní skoky. Zatímco nedělní odpolední teploty se pohybovaly kolem 11 až 15 stupňů, večer se vyhouply místy ke 20 stupňům, do rána ale prudce spadly na 5 až 9 stupňů. V neděli večer a v noci na pondělí dorazily také silné deště.

Silná vichřice, která zasáhla od západu Česko, zastavila na několika místech vlaky. Na tratích, hlavně ve středních Čechách, ležely stromy. V některých oblastech vypadla elektřina, voda v Praze zastavila v neděli večer tramvaje. Informace o přerušení provozu vyplývaly z informací na webových stránek Českých drah (ČD) a Pražské integrované dopravy (PID).



Desítka tratí byla v pondělí neprůjezdná po 05:00, o dvě hodiny později vlaky podle webu Českých drah nejezdily na pěti tratích. Mimo provoz zůstávaly úseky mezi Strakonicemi a Katovicemi, Pískem a Putimí a Jindřichovým Hradcem a Kardašovou Řečicí, nově přibyly tratě mezi Jarošovem nad Nežárkou a Popelínem na Jindřichohradecku a Branicemi a Červenou nad Vltavou na Písecku. Do trolejí strom spadl mezi Opavou a Děhylovem, na trati do Ostravy jezdí jen motorové vlaky.



Vlaky najely do spadlých stromů

Na většině území Karlovarského i Plzeňského kraje lámal živel stromy. Na desítkách míst nešla elektřina. V Karlovarském kraji stála trať mezi Chebem a stanicí Marktredwitz, do spadlého stromu tam najel osobní vlak. Podle mluvčího krajských hasičů Martina Kasala byly od nedělních 19:00 v terénu desítky profesionálních i dobrovolných hasičů, kteří odstraňovali hlavně popadané stromy a větve ze silnic.

V Ústeckém kraji vyjížděli hasiči k popadaným stromům hlavně na Lounsku. V ostatních částech regionu řešili jednotlivé případy. Železniční doprava stála například v Mutějovicích, kde osobní vlak vyčkával na zmírnění silných poryvů větru. Mezi Ústím nad Labem a Lovosicemi jezdily vlaky po jedné koleji.

Bouře Fabienne na radaru Českého hydrometeorologického ústavu ve 21:00.

Ve Středočeském kraji byl přerušen provoz vlaků v úseku Lužná u Rakovníka a Rakovníkem. Po najetí vlaku do stromu byla poškozena lokomotiva. „Odstraňování mimořádnosti bude trvat nejspíše několik hodin. V úseku je zavedena náhradní autobusová doprava,“ uvedl v neděli večer na Twitteru koordinátor dopravy PID.

Další vlaky stály například na trati z Lysé nad Labem v úseku Všetaty - Dřísy, mezi stanicemi Vrané nad Vltavou a Davle a Berounem a Zdicemi.

Spadlý strom v pražské Liboci.

V Praze silný déšť v neděli pozdě večer dočasně pozdržel tramvaje v Holešovicích, na Malé Straně, ve Vysočanech, u Vozovny Střešovice a na Malovance. Ve všech případech byla podle PID zaplavená výhybka. Vzhledem k situaci energetici očekávali výpadky elektrické energie. „Kvůli očekávaným nepříznivým povětrnostním podmínkám jsme aktuálně posílili kapacity na našem dispečinku,“ sdělila ČTK mluvčí E.ON Martina Slavíková. Počet pracovníků jak v terénu, tak i na dispečinku a call centru zvýšila také společnost ČEZ Distribuce.

PID (Twitter) @PIDoficialni ⚠️ Silný déšť dočasně pozdržel tramvajovou dopravu též na Malé Straně, ve Vysočanech, u Vozovny Střešovice a na Malovance, ve všech případech šlo o zaplavení výhybky silným deštěm. Provoz se daří rychle obnovit, přesto prosím omluvte způsobená zpoždění v tramvajové síti. odpovědětretweetoblíbit

PID (Twitter) @PIDoficialni ⚠️ V úseku Lužná u Rakovníka - Rakovník je přerušen provoz kvůli najetí vlaku R 1233 do spadlého stromu. Došlo k poškození lokomotivy, odstraňování mimořádnosti bude trvat nejspíše několik hodin. V úseku je zavedena náhradní autobusová doprava. #Fabienne 5 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Hasiči v jižních Čechách měli v neděli od 20:00 do 22:00 zatím 180 výjezdů kvůli silnému větru. Zasahovali téměř ve všech ze sedmi okresů, hlavně u popadaných stromů. Po 22:00 to řekla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Poruchy vysokého napětí a dva zranění

„Vítr přechází přes celý kraj. Nejvíce hasiči zasahují na Strakonicku a Českobudějovicku, následují s podobnými počty Jindřichohradecko, Písecko a Prachaticko. Ve všech případech jde o popadané stromy, neřešíme žádná čerpání,“ řekla Matějů. Fabienne má i zraněné. Dvě osoby v osadě u Hluboček zranil pád stromu na chatu.



V jižních Čechách zaznamenala firma E.ON zatím 15 poruch vysokého napětí. Pět poruch je v severní části okresu Strakonice, například ve Lnářích, zbytek po celém kraji. Mluvčí uvedla třeba Kardašovu Řečici na Jindřichohradecku nebo Kamenici nad Lipou na Vysočině.

„V době, kdy to kulminovalo, se to týkalo zhruba 20 tisíc odběrných míst,“ řekla Slavíková v neděli ve 22:30. E.ON měla část pracovníků v terénu, ale kvůli bezpečnosti práce čekali na ráno, doplnila mluvčí.

Kvůli silnému větru evidovala společnost ČEZ přes 120 poruch na vedení vysokého napětí, další stovky poruch na vedení nízkého napětí. V neděli ve 23:00 bylo bez elektřiny kolem 140 tisíc odběrných míst. Nejsložitější byla situace v Plzeňském, Karlovarském, Středočeském kraji a Pardubickém kraji, přidával se i Olomoucký.

Meteorologický jev dorazil na české území ze sousedního Německa a Polska a zasáhl celou střední Evropu. Nejhorší výstraha platila pro Rakousko a Německo, kde bylo na některých místech hlášeno kromě silného větru také nebezpečí bouří a silného deště. Mírnější výstrahy platily pro východ Francie, Belgii, Švýcarsko, sever Itálie, ale také Maďarsko, Polsko a Slovensko.



Teplotní změny přišly velmi rychle. Ještě v pátek padly teplotní rekordy na osmnácti stanicích, devatenáct stanic hlásilo překročení tropické třicítky. V příštím týdnu by se do středy měly maximální teploty pohybovat v rozmezí od 10 do 15 stupňů, ve čtvrtek by opět mohly vystoupat k 19 stupňům.