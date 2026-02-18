Průměrná mzda v České televizi se loni přiblížila 61 tisícům korun měsíčně

Zákon o České televizi stanovuje členům rady odměnu ve výši 0,8 násobku průměrné mzdy, což pro letošek odpovídá 48 600 Kč, místopředsedové letos budou dostávat 62 600 Kč, což po zaokrouhlení odpovídá 1,03 násobku mzdy v ČT a předseda bude dostávat 1,27 násobek, tedy 77 200 Kč.
Členové dozorčí komise budou dostávat 38 100 Kč, místopředseda 42 400 Kč měsíčně a předseda 51 100 korun měsíčně. Výši odměn členů dozorčí komise stanovuje Rada ČT.
Rada ČT má ze zákona 18 členů, jejich funkční období je šest let. Dozorčí komise je pětičlenná, její členové jsou voleni na tři roky. Česká televize zaměstnává zhruba 3000 lidí.