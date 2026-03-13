Kraj rozšířil průmyslovou zónu u automobilky, většinu pozemků koupila Škoda Auto

Autor: ,
  13:41
Královéhradecký kraj dokončil u Solnice na Rychnovsku infrastrukturu pro novou průmyslovou zónu Solnice-jih. Navazuje na průmyslovou zónu Solnice-Kvasiny, kde má závod Škoda Auto. Práce začaly na podzim 2023 a vyšly na 716 milionů korun. Zóna rozšiřuje oblast o 32 hektarů pro nové investory a navazuje na automobilku. Přes polovinu pozemků se kraji podařilo prodat.
Dokončené silnice v průmyslové zóně Solnice – jih (13. března 2026)

Dokončené silnice v průmyslové zóně Solnice – jih (13. března 2026) | foto: David Taneček, ČTK

Dokončené silnice v průmyslové zóně Solnice – jih (13. března 2026)
Dokončené silnice v průmyslové zóně Solnice – jih, v pozadí je závod...
Dokončené silnice v průmyslové zóně Solnice – jih, v pozadí je závod...
Dokončené silnice v průmyslové zóně Solnice – jih, v pozadí je závod...
24 fotografií

Automobilka koupila 55 procent rozlohy zóny. Zbytek by kraj chtěl prodat do konce roku.

Průmyslová zóna Solnice-Kvasiny má celkovou rozlohu 40 hektarů a navazující nová zóna Solnice-jih 32 hektarů. Zóna Solnice-jih má z celkové rozlohy 80 procent zastavitelné plochy a 20 procent tvoří zeleň.

„Nová infrastruktura zajistí dopravní a technické propojení se stávající průmyslovou zónou Solnice-Kvasiny, kde působí společnost Škoda Auto a další výrobci automobilového průmyslu,“ sdělila Jana Jiráňová z krajského inovačního centra CIRI, které projekty kolem Kvasin připravuje.

Dokončené silnice v průmyslové zóně Solnice – jih (13. března 2026)
Dokončené silnice v průmyslové zóně Solnice – jih (13. března 2026)
Dokončené silnice v průmyslové zóně Solnice – jih, v pozadí je závod automobilky Škoda Auto (13. března 2026)
Dokončené silnice v průmyslové zóně Solnice – jih, v pozadí je závod automobilky Škoda Auto (13. března 2026)
24 fotografií

Cílem dokončené investice je zajištění napojení nové průmyslové zóny Solnice-jih a zlepšení dopravy na frekventované silnici I/14 mezi Solnicí a Rychnovem nad Kněžnou. Zhotovitelem stavby je sdružení tří firem, tedy M-SILNICE, EUROVIA CZ a Chládek a Tintěra, Pardubice.

Celkové náklady na přípravu a realizaci průmyslové zóny Solnice-jih se vyšplhaly na 716 milionů korun včetně DPH, z toho 410 milionů poskytlo kraji ministerstvo průmyslu a obchodu a 306 milionů korun zaplatil kraj.

Projekt výstavby infrastruktury pro zónu Solnice-jih zahrnoval více než 80 stavebních objektů včetně dopravních staveb. Vznikly přístupové a obslužné komunikace, dvě klasické křižovatky a jedna okružní, dva mosty, suchý poldr, vodovodní a kanalizační stavby či přeložky inženýrských sítí.

Součástí jsou také doplňkové komunikace jako například stezka pro pěší a cyklisty.

Ve spolupráci se Správou železnic se uskutečnila přestavba železniční trati do Solnice včetně vybudování seřaďovacího vlakové nádraží Lipovka včetně vlakové zastávky mezi Solnicí a Rychnovem.

Dokončená investice je součástí projektu nazvaného Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice–Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu.

Projekt začal na základě vládního usnesení a podepsaného memoranda mezi společností Škoda Auto, vládou České republiky a Královéhradeckým krajem v roce 2015. Jedná se o investice do dopravy, bezpečnosti, zdravotnictví, školství, ale i podpory bydlení, a to v celkové výši 11,5 miliardy korun.

Trať do průmyslové zóny Kvasiny čeká modernizace (březen 2025)

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.