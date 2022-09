PRŮVODCE VOLBAMI: Jak bez problémů odhlasovat a vyznat se ve složitém systému

1. O co v komunálních volbách jde?

V Česku je 6257 obcí, měst a městských částí, ve kterých by se měly konat komunální volby. Tedy bude zvoleno zastupitelstvo, které následně volí starostu či primátora a další členy rady. Nicméně již nyní, ještě dřív, než se otevřou volební místnosti, je jasné, že v jedenácti obcích se volby kvůli malému či nulovému počtu kandidátů neuskuteční. Dokud neproběhnou dodatečné volby, bude tyto obce řídit jako správce ministerský úředník. O přízeň voličů se po celé ČR uchází téměř 200 tisíc kandidátů, kteří přeobsadí zhruba 60 tisíc míst v zastupitelstvech. Kandiduje 393 různých politických subjektů, nicméně více než 80 procent kandidátů bez politické příslušnosti. Odlišností obecních voleb jsou právě všemožní nezávislí kandidáti a místní sdružení.

2. Kolik mám hlasů a jak je udělím?

V komunálních volbách se místo kroužků používají křížky. Počet hlasů jednoho voliče se odvíjí od počtu míst v daném zastupitelstvu, do něhož občan volí kandidáty. Ve volbě na pražský magistrát tak má volič například 65 hlasů, u brněnského magistrátu jde o 55 hlasů. V malých obcích je to logicky méně. Pro obce do 500 obyvatel – přičemž rozhodující je počet obyvatel k 1. lednu roku, v němž se konají volby – je možný počet pět až 15 členů, pro obce nad 500 do 3000 obyvatel pak sedm až 15 členů. Počet zastupitelů je veřejně dohledatelný údaj. Chybná je také domněnka, že místo v zastupitelstvu získává automaticky kandidát s největším počtem křížků. Když dáte křížek kandidátovi, tak zjednodušeně řečeno dáváte hlas i celé straně. Může se tak stát, že ten, komu jste dali křížek, se do vedení nedostane, ale dostane se strana podle pořadí na kandidátní listině.

3. Jak správně volit, aby byl hlas platný?

Volit lze třemi různými způsoby. Volič buď může označit jednu politickou stranu, což provede zakřížkováním čtverečku před názvem politické strany. Jde o takzvaný velký křížek. Tímto dá všechny své hlasy dané listině, a tedy všem jejím kandidátům, a to v tom pořadí, v jakém jsou uvedeni na hlasovacím lístku.

Volič taktéž může označit takzvaným malým křížkem jednotlivé kandidáty – nicméně pouze tolik, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno. V tomto případě může občan vybírat napříč stranami. Pokud udělí menší počet malých křížků, ostatní hlasy se nezapočítají. Proto také strany nabádají své voliče, aby křížkovali celou kandidátku – minimalizují tak riziko, že kvůli nepochopení volebního systému přijdou o hlasy.

Možnosti taktéž lze kombinovat: pokud volič zakřížkuje velkým křížkem stranu a k tomu malým křížkem kandidáty z jiné strany, odečítá se počet hlasů daný jiným kandidátům od celkového počtu mandátů. Zbylý počet hlasů získá zvolená strana.

4. Co rozhodně nesmím udělat?

Aby váš hlas byl platný, rozhodně nesmíte označit velkým křížkem více než jednu stranu. Určitě také neoznačujte více kandidátů, než je počet zastupitelů v obci. Před vhozením do urny musíte vložit lístek do příslušné obálky. Pakliže neoznačíte žádnou stranu ani kandidáta, váš hlas se také logicky nemůže započítat.

5. Jsem v izolaci s infekční nemocí. Mohu se zúčastnit voleb?

Voleb se bohužel zúčastnit nemůžete. Vychází to z volební legislativy, kdy volební právo může být omezeno v odůvodněných případech – jedním z nich je i ochrana veřejného zdraví, což je důvod logický třeba v případě covidu, ale i dalších infekčních nemocí.

Kvůli velkému množství lidí, kteří byli v izolaci či karanténě v minulých dvou letech, bylo možné v rámci senátních a krajských voleb v roce 2020 i loni při volbách do sněmovny odvolit ve speciálních drive-in stanovištích či z domova do speciálních přenosných schránek. Letos k těmto speciálním opatřením vláda nepřistoupila. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) by bylo v komunálních volbách zorganizovat sběr hlasů složitější než ve sněmovních. Podle čtvrtečního vyjádření ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) chce vláda umožnit lidem s nařízenou izolací volit alespoň v případě prezidentských voleb. Ty se mají konat v lednu 2023.

6. Jsem v zahraničí. Mohu se zúčastnit obecních voleb?

Ve volbách do zastupitelstev obcí a měst není možné hlasovat na zastupitelských úřadech v zahraničí. Občané, kteří se chtějí voleb účastnit, se musí ve dnech, kdy se volby konají, dostavit do ČR. Člověk volí v obci, ve které má trvalý pobyt. V komunálních volbách neexistuje ani institut voličského průkazu, tedy možnost volit v jiném volebním okrsku než v tom svém – nelze totiž ovlivňovat místní zastupitelstvo někde, kde nežiji. Volit může každý český občan, který alespoň v druhý den voleb dosáhl 18 let.

7. V mém okrsku je souběh komunálních a senátních voleb. Mohu odvolit souběžně?

Společně s radnicemi se v letošních volbách přeobsazuje i třetina Senátu, což vychází ze systému, kterým se obměňují zástupci horní komory: každé dva roky se volí v odlišných 27 obvodech zástupci s mandátem na šest let.

Obojí hlasování se uskutečňuje ve stejné volební místnosti a před stejnou volební komisí. Hlasovací lístky i obálky jsou žluté. Pakliže se účastníte obou voleb, je důležité obálky a volební lístky nezaměnit s těmi komunálními. Jestliže žádný z kandidátů v daném obvodu nedostane v prvním kole přes 50 procent hlasů, koná se kolo druhé. To je letos naplánováno na 30. září a 1. října.