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Nejlepším prezidentem byl Havel, řekl průzkum. Pavel si polepšil, ale lepší byl Klaus

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  13:46aktualizováno  13:46
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Za nejlepšího porevolučního prezidenta lidé stále považují Václava Havla. Ukázal to průzkum agentury STEM/MARK. Druhý je Václav Klaus a třetí současná hlava státu Petr Pavel, který si od předchozího květnového průzkumu mírně polepšil. Na čtvrté příčce zůstal Miloš Zeman.

Havla za nejlepšího prezidenta po roce 1989 považují lidé dlouhodobě. Klaus byl v jejich hodnocení druhý i před rokem, na podzim ho předstihl Pavel. V květnu se Klaus na druhou pozici vrátil.

Při známkování jako ve škole by Pavel měl nyní známku 2,7, v květnu to bylo 2,9. Lidé oceňují jeho vystupování na veřejnosti, reprezentaci a obhajobu českých zájmů v zahraničí. Chválí také jeho využívání prezidentských pravomocí.

Naopak prostor pro zlepšení má současný prezident podle dotázaných ve sjednocování společnosti či řešení sporů na české politické scéně. Pavel má napjaté vztahy s vládními Motoristy, spor eskaloval kvůli nejmenování poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí.

„Současný prezident ukazuje, že veřejné mínění se v čase vyvíjí především setrvačností, nikoliv pod vlivem náhlých skoků. Petr Pavel pravděpodobně neprovádí politiku jako reality show, což sice neprodukuje vlnu euforie, ale zároveň to nezpůsobuje prudké pády. Jeho stabilní čísla jsou výsledkem politiky nízkého napětí. Stal se pro své voliče srozumitelnou konstantou, která v čase prostě drží kurz,“ dodal Jan Burianec z agentury.

Stále platí, že u lidí bez maturity je nadprůměrně oblíbený Zeman. U lidí s maturitou nebo vysokoškolským vzděláním zas dominuje Havel.

Nejvyrovnaněji je napříč společností podle průzkumu hodnocený Klaus. Naopak Zeman a Pavel jsou velmi polarizující. Havel má stabilní a pozitivní hodnocení mezi všemi skupinami, dodala agentura.

Průzkum se uskutečnil od 31. srpna do 7. září a zúčastnilo se ho 1008 dospělých.

Kdo byl ve vašich očích nejlepším prezidentem od roku 1989?

celkem hlasů: 408

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