Volby by vyhrálo ANO, posílilo SPOLU a Piráti. Motoristé mimo Sněmovnu

12:09

Hnutí ANO zaznamenalo nejlepší výsledek ve volebních průzkumech od Nového roku. S výsledkem 35,6 procent hlasů by volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo. Posílila také druhá koalice SPOLU a Piráti, naopak se propadl STAN, Stačilo! a Motoristé sobě, kteří by se do Sněmovny těsně nedostali. Vyplývá to z průzkumu společnosti STEM pro televizi CNN Prima News.