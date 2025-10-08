Soužití s Romy se vnímá špatně dvakrát víc než pozitivně. I mimo vyloučené lokality

Při získávání kvalifikace nebo vzdělání ale podle většiny lidí nejsou Romové diskriminováni. Podle 55 procent lidí má romská menšina stejný přístup k získání kvalifikace jako majorita. Podle 62 procent lidí mají obě skupiny stejný přístup ke vzdělání.
Názory na romskou problematiku se neliší podle věku ani podle vzdělání dotazovaných. Částečně jsou podmíněny volebními preferencemi, ale s výjimkou voličů SPD jsou rozdíly v řádu několika procent, uvedli autoři.
Dvě pětiny obyvatel považují řešení problémů s romskou menšinou ze strany vlády za uspokojivé, stejný podíl respondentů ale hodnotí počínání vlády jako neuspokojivé. Lepší hodnocení vystavili lidé místním samosprávám, jejichž počínání vidí pozitivně 43 procent lidí, o opaku je přesvědčeno 26 procent dotázaných.
„Je třeba uvést, že naše šetření probíhá rovnoměrně na různých místech ČR, nikoliv primárně ve vyloučených lokalitách, takže respondenti jsou, až na výjimky v řádu několika jednotlivců, z majoritní populace,“ upřesnil Martin Tuček z CVVM.
Průzkumu se v době od 15. do 27. srpna zúčastnilo 1 640 respondentů starších 15 let.