Víc než polovina lidí si přála, aby volby přinesly konec vlády, ukázal průzkum

Asi polovina lidí by si skrze výsledky krajských voleb přála rezignaci či změnu vlády premiéra Petra Fialy. Výsledky voleb by se podle více než dvou třetin lidí měly promítnout i do celostátní politiky, naopak pětina si to nepřeje. Vyplývá to z průzkumu, který před volbami provedla společnost Data Collect pro Českou televizi (ČT).