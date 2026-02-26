Více než půlka Čechů je s Pavlem spokojena, nejvíc kvůli reprezentaci v cizině

Pavlovu reprezentaci České republiky v zahraničí hodnotily kladně více než tři čtvrtiny (77 procent) respondentů a respondentek.
Téměř tři čtvrtiny (73 procent) dotazovaných jsou spokojeny se způsobem, jakým Petr Pavel dbá o vážnost a důstojnost svého úřadu. Pro 69 procent dotázaných je Petr Pavel autoritou a dle 67 procent respondentů plní funkce, které mu svěřuje Ústava. 27 procent dotázaných Pavla v tomto ohledu hodnotilo negativně.
Podle názoru 66 procent respondentů je prezident v kontaktu s občany a zná jejich problémy, opak si myslí 26 procent dotázaných.
Více než třem pětinám (61 procentům) dotázaných vyhovuje Pavlův vliv na vnitropolitický život, 32 procentům respondentů nikoli.
Průzkum také zjistil, že kladné hodnocení zmíněných oblastí koreluje s důvěrou k prezidentovi – respondenti a respondentky vyjadřující Pavlovi důvěru také kladně hodnotí jeho dosavadní působení.
Současně si myslí, že by měl mít prezident širší pravomoci, či možnost v omezené míře zasahovat do činnosti vlády. Dále by měl mít možnost jmenovat všechny ministry na základě vlastního uvážení a také právo odmítnout jmenovat ministra navrženého premiérem, kdykoliv se sám rozhodne.
Průzkum dále zjistil, že dotazovaní, kteří Pavla hodnotili kladně, se často zajímají o dění v USA, nesouhlasí s Trumpem a věří například ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému či předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové.
Průzkum vznikal ve dnech 23. ledna až 3. února 2026. Zúčastnilo se jej 1725 respondentů a respondentek starších 15 let.
Napříč všemi vymezenými oblastmi hodnotí působení Petra Pavla v prezidentském úřadě příznivěji respondenti s vyšším vzděláním, mladší věkové skupiny (15-19 let a 20-29 let), jeho voliči z druhého kola prezidentských voleb v lednu 2023 a také respondenti, kteří ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2025 volili SPOLU (koalice ODS, KDU-ČSL, TOP09), Starosty a nezávislé (STAN) nebo Piráty (společně se stranou Zelených).