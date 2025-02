Volby by vyhrálo ANO. Do Sněmovny by těsně prošli Piráti, Stačilo! i Motoristé

14:15

Volby do Poslanecké sněmovny by nyní přesvědčivě vyhrálo hnutí ANO se ziskem 36,7 procenta hlasů. Druhá koalice SPOLU by získala 20,5 procenta a třetí hnutí STAN 12 procent. Nad potřebnou pětiprocentní hranicí by těsně bylo i hnutí SPD, koalice Stačilo! a také Motoristé. Na hranici zvolení jsou Piráti. Vyplývá to z volebního modelu agentury Ipsos.