Podpora ANO klesla, SPOLU stoupla. Pod pěti procenty je Stačilo!, ukazuje průzkum

Autor: Lidovky.cz , ČTK

10:16 , aktualizováno 10:16

Opoziční hnutí ANO v březnu oslabilo na 35,5 procenta a koalice Spolu, kterou tvoří ODS, TOP 09 a lidovci, posílila na 19 procent, vyplývá z volebního modelu agentury Kantar CZ, který zveřejnila Česká televize. Do Sněmovny by prošlo také hnutí STAN s 12 procenty a dále SPD, Motoristé sobě a Piráti. Do průzkumu se zatím nepromítlo memorandum o spolupráci SPD, Trikolory, Svobodných a PRO, protože ho zástupci těchto subjektů podepsali až ve druhé polovině března.