Důvěra v prezidenta Pavla po sporu o jmenování Turka vzrostla, ukázal průzkum

Autor:
  8:45aktualizováno  8:45
Kvůli sporu o jmenování Filipa Turka ministrem nyní veřejnost více věří prezidentovi Petru Pavlovi. Zvýšení důvěry uvedlo 34 procent dotazovaných, pokles deklarovalo 30 procent lidí, ukázal průzkum agentury Median. U respondentů se také mírně snížila důvěra ve vládu.
Prezident Petr Pavel ukončil svoji dvoudenní návštěvu Plzeňského kraje v šumavském Srní. Snímek je z tiskového brífinku. (24. ledna 2024) | foto: Martin Polívka, MF DNES

6 fotografií

Důvěra v prezidenta se nejčastěji zvýšila u voličů opozičních stran – zhruba u tří čtvrtin voličů SPOLU a STAN a u 69 procent voličů Pirátů.

Naopak u voličů vládních stran častěji klesala. Nejvýrazněji se snížila u voličů SPD (u 75 procent respondentů). U voličů hnutí ANO klesla u 55 procent respondentů. U voličů Motoristů, jejichž kandidát byl předmětem sporu, se snížila u 46 procent dotázaných. Zároveň ale 17 procent jejich voličů uvedlo, že nyní prezidentovi věří více.

Růst důvěry v prezidenta byl výraznější u mužů (41 procent), mladých lidí do 24 let (59 procent) a vysokoškolsky vzdělaných respondentů (51 procent).

U těch, kteří v minulých prezidentských volbách volili v druhém kole Petra Pavla, vzrostla důvěra u 63 procent. U voličů Andreje Babiše se naopak kvůli sporu důvěra snížila (68 procent).

Důvěra ve vládu klesla

U 9 procent dotazovaných důvěra ve vládu vzrostla. Pro 43 procent lidí neměl spor na důvěru vliv a pokles uvedlo 36 procent respondentů.

Zvýšení častěji uváděli voliči vládních stran (ANO, SPD a Motoristů), snížení naopak voliči opozice (SPOLU, STAN a Piráti).

Vyšší důvěru ve vládu uvedlo 25 procent voličů SPD, 11 procent naopak její pokles. Z voličů hnutí ANO nyní věří vládě více 15 procent, stejný podíl ale uvedl snížení. U voličů Motoristů důvěra ve vládu vzrostla u 15 procent, zatímco 19 procent zaznamenalo pokles.

Výzkum agentury Median se zaměřil na období, kdy probíhala jednání o jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí.

Šetření probíhalo online v únoru 2026. Zúčastnilo se ho 1200 respondentů ve věku 18 a více let.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.