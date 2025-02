Polovina Čechů by dala hlas nové politické straně, říká průzkum. Oslovila by i nevoliče

Taková strana, která by také byla více otevřená k občanské společnosti, by mohla zabodovat podle průzkumu zejména u mladých lidí, podnikatelů a živnostníků, ale i řádových zaměstnanců.

„Česká veřejnost je v této otázce rozdělená na dvě podobně velké skupiny příznivců a odpůrců,“ komentuje výsledky Median v doprovodné zprávě.

Rozhodný zájem totiž vyjádřilo 11 procent, odpověď spíše ano zvolilo dalších 38 procent lidí. Druhou zápornou polovinu tvořili dotazovaní s odpovědí spíše ne v 32 procentech. Seskupení by určitě hlas nedalo 19 procent.

Česká společnost je v otázce volby nové politické strany rozdělená téměř napůl. (13. února 2025)

Shoda napříč politickým spektrem

Stejnou šanci by měla u příznivců jak vládních tak opozičních stran. Vymykají se voliči KSČM, kteří by ji z téměř 80 procent nevolili. „Poptávka po straně zaměřené na odpovědné hospodaření, reformy a liberální otevřenost je tady napříč celým politickým spektrem,“ upřesňuje zpráva.

Zajímavá by s pravděpodobností mohla být také pro „nevoliče“, kteří k urnám standardně nevyrážejí. Zvažovalo by ji totiž 42 procent občanů, kteří v roce 2021 k volbám do Poslanecké sněmovny opravdu nepřišli.

Graf zvažování volby nové politické strany dle volené strany ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021. (13. února 2025)

Průzkum agentura uskutečnila na reprezentativním souboru 1000 respondentů v rámci celé České republiky. Kromě rozličných regionů zahrnuje také zástupce různého stupně vzdělání nebo věkových skupin.

Dlouhodobě v průzkumech vede hnutí ANO, které se umisťuje na prvních příčkách. Ve výsledcích agentur Ipsos nebo STEM se pohybuje mezi 32,1 až 36,7 procenty a udržuje si tak značný náskok. Současná vládní koalice SPOLU se drží těsně pod 20 procenty.

Pokud by ovšem koalice nekandidovala v tomto seskupení, skončila by ODS možná až na třetím místě a to s 10 procenty. V některých průzkumech od agentur NMS nebo Median ji totiž zhruba o 1 až 1,5 procent v průzkumech poráží hnutí STAN.

Poměrně mnoho politických subjektů osciluje kolem důležité hranice pěti procent, která je nutná pro zvolení do Poslanecké sněmovny. To se týká hnutí SPD, koalice STAČILO!, strany Motoristé sobě a Pirátů.