Rakušan tepal „vykolejenou“ vládu, Šlachta mu připomněl „chlastání“ během tragédie

Ústředním tématem úvodu pořadu byly nevybíravé textové zprávy šéfa Motoristů Petra Macinky. Ten v nich ostře útočil na okolí prezidenta Petra Pavla. Později se nechal slyšet, že Černínský palác bude Hrad ignorovat.
Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) se od stylu komunikace distancoval, ale za Macinku odpovědnost odmítl. „Za to já nemůžu,“ krčil rameny. „Já také ne,“ glosoval to moderátor Moravec.
Vít Rakušan (STAN) si do Metnara rýpl: „Já bych se k tomu také nevyjadřoval.“ Shodu na tom, že toto do politiky nepatří, našel Rakušan u senátora Martina Červíčka (ODS).
Když se Rakušan pokusil kritizovat vládu jako „vykolejený vlak“, narazil na tvrdý odpor. Metnar okamžitě vytáhl statistiky o bezpečnosti: „Teď jste si naběhl, pane Rakušane. Máme tu 20 až 30procentní nárůst organizovaného zločinu,“ uvedl k působení svého předchůdce.
Ještě ostřeji se do exministra vnitra pustil Robert Šlachta (Přísaha). „Když tady ministři chlastali, když se střílelo na fakultě, tak to byl vykolejený vlak,“ vpálil Rakušanovi. Narážel tím na večírek na ministerstvu práce, který probíhal v den tragické střelby na Filozofické fakultě UK.
Šlachta se ale nezastavil jen u toho. „Opozice má také máslo na hlavě,“ dodal a připomněl Martinu Červíčkovi (ODS) éru Jany Nagyové (dnes Nečasové) a „politických trafik“.
Výdaje na bezpečnost
Moderátor Václav Moravec připomněl, že země jako Polsko nebo Velká Británie aktuálně prověřují verzi, zda sexuální delikvent Jeffrey Epstein nebyl napojen na ruské informační služby.
Lubomír Metnar však byl zdrženlivý k české lince problému. „Žádné informace o napojení na Českou republiku v tuto chvíli nemám,“ uvedl ministr.
Podle Roberta Šlachty je v podobných případech klíčová úroveň bezpečnostních složek. „Policie samozřejmě musí být v kondici, aby byla schopná takové hrozby odrazit,“ prohlásil v debatě s tím, že Česko těží z „dobrých vazeb“ na americké služby.
Právě stavu bezpečnostních složek se chytil exministr vnitra Rakušan a připomněl současné vládě jak „nešetrně osekala“ výdaje na bezpečnost: „Máme o 1,3 miliardy méně pro policii a o 9 procent méně pro BIS, než jsme navrhovali my. Armáda má dokonce mínus 21 miliard,“ vypočítával Rakušan trend, který považuje za nebezpečný.