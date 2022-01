S politickou situací nejsou Češi spokojení. Prezidentovi důvěřuje jen třetina lidí

Šetření probíhalo během listopadu a prosince 2021, tedy za vlády Andreje Babiše před jmenováním vlády Petra Fialy. Tehdejší vládě nedůvěřovaly v době výzkumu více než dvě třetiny Čechů. Důvěru jí prokázalo 33 procent.

Hlavě státu důvěřuje 36 procent Čechů, z toho 10 procent volilo možnost rozhodně. Naopak 60 procent lidí jí nedůvěřuje, čtvrtina z toho dokonce silně.

Z dat CVVM vyplývá, že Zemanovi důvěřují hlavně lidé starší 60 let, obyvatelé obcí a měst s populací nižší než 2 tisíce, voliči ANO, ČSSD, KSČM nebo SPD a obyvatelé Libereckého a Zlínského kraje. Nedůvěru mu naopak častěji vyjadřují lidé ve věku od 20 do 29 let z Prahy, z Plzeňského nebo Karlovarského kraje a z kraje Vysočina.

Starostové si polepšili, Senát pohoršil

Nejnižší důvěru lidí získala Poslanecká sněmovna se 30 procenty. Silnou důvěru má u pouhých dvou procent oslovených. Častěji jí důvěřují absolventi vysokých škol a lidé, kteří v politickém spektru stojí napravo. Nedůvěřiví vůči Poslanecké sněmovně bývají zejména nevoliči a polokvalifikovaní či nekvalifikovaní dělníci.

Většině institucí nedůvěra oproti poslednímu průzkumu klesla. Výjimkou byl senát a krajské zastupitelstvo. Senátu vyjádřilo nedůvěru o dva procentní body více Čechů než při posledním šetření. Nedůvěra vůči němu tak stoupla na 62 procent.

Důvěra obyvatel ústavním institucím (7. ledna 2022)

Z dat CVVM vyplývá, že se během posledních dvou let zvýšila nedůvěra v prezidenta z původních 47 procent o 13 procent na současné dvě třetiny. Od léta 2021 se ale postoje k němu příliš neměnily.

Relativně vysokou důvěru si zachovávají obecní zastupitelstva a starostové. Obecním zastupitelstvům věří 61 procent lidí. Starostové získali se svými 70 procenty nejvyšší důvěru ze všech státních institucí. 19 procent respondentů jim důvěřuje rozhodně a 51 procent spíše.

S politickou situací nejsou lidé spokojení

Za poslední dva roky klesla spokojenost se současnou politickou situací z 22 na 11 procent. Naopak nespokojenost vyjádřila více než polovina dotázaných. Ani spokojen, ani nespokojen odpovědělo 31 procent.

V porovnání s šetřením ze září a začátku října se pohled na politickou situaci příliš nezměnil. Stále je hodnocení horší, než v období od druhé poloviny roku 2018 do září roku 2020, ale lepší, než během let 2012 a 2013.

Podle dat CVVM stoupá spokojenost s politickou situací spolu s hodnocením životní úrovně domácnosti respondenta, s hodnocením ekonomické situace v Česku a obecné spokojenosti se svým životem.