Prezident má dostatečné pravomoci, míní Češi. Omezili by zastavení soudního řízení

Pravomoci prezidenta by rozšířilo 21 procent Čechů, jejich zúžení podporuje 15 procent veřejnosti. „Pro zúžení pravomocí prezidenta jsou častěji muži, starší věkové skupiny (ve věku 40 a více let), respondenti se základním vzděláním, obyvatelé Ústeckého, Libereckého a Královéhradeckého kraje,“ uvedlo CVVM. Užší prezidentské pravomoci podporují více také voliči současné vládní koalice.
S propůjčováním a udělováním státních vyznamenání prezidentem souhlasí 73 procent lidí, s vetem zákonů 70 procent a s udělováním amnestií či zmírňováním trestů 56 procent.
Méně než polovina dotázaných se domnívá, že by prezident měl mít pravomoc jmenovat soudce. Se jmenováním a odvoláváním rektorů veřejných vysokých škol souhlasí 36 procent veřejnosti a se jmenováním členů rady České národní banky 32 procent. Pouze čtvrtina lidí pak míní, že by prezident měl mít možnost samostatně zastavit soudní řízení.
Více než čtyři pětiny dotázaných se domnívají, že prezident má mít pravomoc pouze ve výjimečných případech vymezených Ústavou ČR rozpustit Poslaneckou sněmovnu a vypsat nové volby. Podle devíti procent lidí nemá mít prezident tuto pravomoc za žádných okolností a šest procent Čechů uvedlo, že prezident by měl mít právo rozpustit Sněmovnu a vypsat nové volby kdykoli sám rozhodne, že to politická situace vyžaduje.
Téměř polovina veřejnosti pak míní, že prezident má jmenovat všechny ústavní soudce se souhlasem některého z vysokých ústavních činitelů. Necelá pětina lidí by uvítala variantu, kdy by prezident jmenoval pouze část ústavních soudců, například třetinu, zbytek by byl jmenován jinými ústavními činiteli.
Na jmenování všech ústavních soudců na základě vlastního uvážení má mít prezident právo podle 15 procent dotázaných a osm procent se naopak domnívá, že prezident nemá soudce ústavního soudu jmenovat.
Průzkum se konal od 23. ledna do 3. února a zúčastnilo se ho 1725 lidí.