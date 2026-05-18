„Václav Havel je dlouhodobě nedostižitelný. Petr Pavel je pozitivně hodnocen za způsob vystupování na veřejnosti či reprezentaci a obhajobu českých zájmů v zahraničí. Prostor pro zlepšení je u řešení sporů na tuzemské politické scéně či sjednocování společnosti,“ komentovali výsledky průzkumu analytici společnosti STEM/MARK.
Současný prezident Pavel dostal v celkovém průměrném hodnocení ve výzkumu známku 2,9. V říjnu loňského roku obdržel známku 2,6. Podle výzkumné společnosti ho lidé nyní lépe hodnotí za způsob vystupování na veřejnosti. Oceňují pak především pravidelné výjezdy do regionů nebo reprezentaci a obhajobu českých zájmů v zahraničí.
Respodentni prezidenta vnímají pozitivně také za to, jak využívá svých prezidentských pravomocí. Prostor pro zlepšení vidí v sjednocování společnosti či řešení sporů na české politické scéně. Pozitivněji současného prezidenta vnímají lidé mladší 30 let, vysokoškolsky vzdělaní a s vyššími příjmy.
Možný důsledek sporů
„Od posledního měření v říjnu 2025 si Petr Pavel pohoršil především u vládních voličů, což může být důsledkem pokračujícího sporu mezi některými vládními představiteli a prezidentem. Od minulého šetření jsme též přidali hodnotící parametry týkající se rozvíjení ekonomické diplomacie a sjednocování české společnosti,“ vysvětlil výsledky výzkumu Jan Burianec ze společnosti STEM/MARK.
Z průzkumu, kterého se zúčastnilo 1011 lidí starších 18 let v období od 13. dubna do 4. května 2026, také vyplynulo, že lidé za nejlepšího porevolučního prezidenta Česka vnímají stále Václava Havla.
Druhé místo obsadil Václav Klaus, třetí pak Pavel. Čtvrtou příčku zaujal Miloš Zeman, který si však od posledního měření polepšil.
Ohledně oblíbenosti hraje u respondentů největší roli věk, dokončené vzdělání, socioekonomické postavení či voličské preference. Podle agentury lidé bez maturity mají nadprůměrně v oblibě Zemana, zatímco u lidí s maturitou nebo s vysokoškolským vzděláním dominuje Havel.
Mladí lidé do 30 let oceňují podle analytiků Havla především za jeho humanitní odkaz.
„Při hlubším pohledu se ukázalo, že například ti, kteří považují za nejlepšího prezidenta Petra Pavla, se rekrutují z příznivců STAN, Pirátů, ODS či nového hnutí Naše Česko. Z hlediska prezidentského úřadu ho považují za velmi důležitý, častěji by tito respondenti posilovali prezidentské pravomoci a od prezidenta intenzivněji požadují prozápadní směřování a poctivost,“ dodal Burianec.