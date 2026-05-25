„Důležitost prezidentského úřadu po půl roce o něco poklesla. Petr Pavel stále drží první příčku. Vážnější konkurenci by měl v tuto chvíli jen v premiérovi Babišovi. Preference budou i nadále proměnlivé,“ stojí v závěrech průzkumu společnosti STEM/MARK.
Další prezidentské volby čekají Českou republiku za necelé dva roky. Jenže už nyní se objevují diskuze, zda bude současný prezident Pavel post obhajovat. Současně se také spekuluje o jeho možných soupeřích.
„Pravomoci českého prezidenta zná dobře každý sedmý oprávněný volič. Většina, a to 83 procent, deklaruje, že zná alespoň některé z pravomocí a přibližně každý šestý respondent neví, jakými pravomocemi český prezident disponuje,“ ukázal průzkum, který se konal od 13. dubna do 4. května 2026 a zúčastnilo se jej 1011 lidí.
Význam funkce by většina neposilovala
„Ačkoliv většina veřejnosti správně identifikuje pravomoc prezidenta vetovat zákony nebo udělovat milosti, hlubší povědomí o specifických ústavních kompetencích, jako je jmenování soudců či členů bankovní rady ČNB, zůstává u podstatné části populace omezené,“ komentoval výsledky aktuálního průzkumu Jan Burianec ze STEM/MARK.
V populaci jsou podle agentury nyní přibližně tři čtvrtiny lidí, kteří vnímají prezidentský úřad jako důležitý, ale význam funkce by většina Čechů neposilovala. Za posílení role prezidenta se v průzkumu postavilo 35 procent dotázaných. Naopak 14 procent respondentů by roli prezidenta oslabilo.
Přibližně pětina pak vnímá prezidentský úřad jako nepodstatný. Tento názor podle agentury zastávají většinou pasivnější lidi, kteří se tolik nezajímají o politicko-společenské události, méně vzdělaní a z hlediska volebních preferencí jde o příznivce ANO, SPD či Motoristů.
Nezávislý na lobbistech
„Pokles vnímané důležitosti Hradu může být zapříčiněn pominutím povolebního vyjednávání z minulého období a možná i reflektuje posun společnosti k většímu důrazu na exekutivní politiku vlády a parlamentu,“ doplnil Burianec.
Z hlediska politické praxe voliči očekávají, že by budoucí prezident měl mít zkušenosti s praktickou politikou, ale do prezidentské kandidatury již vstupovat ideálně jako nestraník, který je nezávislý na lobbistech a politických stranách.
„V takzvané prezidentské přípravce současná společenská nálada favorizuje spíše lídry, kteří prokázali schopnost vést lidi a krizově řídit velké projekty mimo tradiční politickou scénu. Myslím, že voliči hledají hlavu státu s prokazatelnými zkušenostmi a s citem pro veřejnou službu,“ komentoval dále Burianec ze STEM/MARK.
Z hlediska ideálního profesního profilu respondenti podle něj nejčastěji preferují uznávané diplomaty, od kterých očekávají důstojnou reprezentaci a zároveň schopnost budovat konsensus.
Z průzkumu také vyplynulo, že lidé uvítají důraznějšího či realistického extroverta. Podle analýzy STEM/MARK může navíc kandidatura charakterní ženy přilákat méně aktivní voliče, kteří chodí k volbám sporadicky či vůbec.
„Ukázalo se, že v mnoha atributech voliči nemají vyhraněnou preferenci nebo se jejich názory polarizují. Mezi takové patří například to, zda by měl být prezident liberální nebo konzervativní, případně intelektuální či lidový,“ uvedl Burianec.
Pavel, Babiš, Havlíček i Schillerová
Naopak podle jeho slov u testovaných výroků se naprostá většina respondentů shodla, že prezident by se měl snažit sjednocovat společnost, neměl by používat vulgární výrazy, měl by pravidelně navštěvovat lidi v regionech a podporovat české podnikatele v zahraničí.
Na spontánní otázku, kdo by měl být v roce 2028 prezidentem, dokázalo 38 procent potenciálních voličů odpovědět konkrétním jménem. Zbylé zatím žádný možný kandidát nenapadá, nebo to pro ně není aktuální téma.
Mezi nejčastěji skloňovanými jmény z politické scény dominoval současný prezident Petr Pavel, s výrazným odstupem pak Andrej Babiš či Karel Havlíček a Alena Schillerová.
„Preference ale budou s blížícím se termínem volby proměnlivé a mohou se postupně objevovat další zajímavá jména, která budou o kandidaturu stát. Největším „překvapením“ je opět pozice herce a moderátora Marka Ebena, který se již v předchozím prezidentském trackingu umísťoval kontinuálně na předních pozicích. Svou kandidaturu ale dlouhodobě vylučuje,“ uvádí dále závěry průzkumu.
Nově Ebenovi stínuje i herec Marek Vašut. „Velkou otázkou je, zda by osobnost z umělecké sféry byl český národ nakonec schopen zvolit,“ dodává průzkum.