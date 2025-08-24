Volby by vyhrálo hnutí ANO. SPD je třetí těsně před STAN. Prošli by i Piráti a Stačilo!

Volby do Sněmovny by podle volebního průzkumu společnosti STEM pro CNN Prima News opět vyhrálo hnutí ANO, které by od voličů získalo 32,7 procent. Druhá by skončila koalice SPOLU, a to s 21,3 procenty. Třetí místo by obsadilo hnutí SPD, pronásledované Starosty. Do Sněmovny by se naopak nedostali Motoristé či Přísaha.

Na prvním místě zůstává hnutí ANO, které znovu mírně posílilo a drží si tak náskok před veškerou konkurencí. Nejvýznamnější oporu podle analytiků nachází ANO u lidí bez maturity a starších 60 let. U žádné sociodemografické skupiny ale vyloženě nepropadá.

Druhá koalice SPOLU již několik týdnů přesahuje hranici 20 procent. Vede si dobře u lidí s vysokoškolským vzděláním. Hnutí SPD již potřetí v řadě citelně oslabilo. Nyní by získalo rovných 11 procent. Ještě začátkem srpna však atakovalo hranici 14 procent.

STAN má v posledním modelu téměř 11 procent, což je mírný nárůst oproti minulému týdnu.

Piráti nyní nezopakovali své maximum z minulého týdne. Tehdy přešli hranici devíti procent. Jejich současný výsledek 8,5 procenta je ovšem stále druhým nejlepším od začátku tohoto roku.

Mimo Sněmovnu Přísaha i Motoristé

Stačilo! ve spolupráci se SOCDEM oslovuje rovných sedm procent voličů. Oproti předchozím týdnům ale o oslabilo. Sněmovna se však vzdaluje Motoristům, daleko má i Přísaha.

V přepočtu na mandáty lze pozorovat jasný náskok ANO, které by obdrželo 77 poslanců. Koalice Spolu by měla 47 křesel, SPD 23, STAN 22, Piráti 18 a Stačilo! 13.

Analytici ze STEM prováděli šetření ve třech vlnách, a to od 31. července do 19. srpna. Výzkumu se účastnilo více než 1 500 respondentů z celé České republiky.

