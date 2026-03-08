STAN přeskočil ODS. Motoristé by ve volbách získali pět procent, Naše Česko 3,5

Vládní hnutí ANO by ve volbách do Poslanecké sněmovny získalo podle průzkumu agentury Kantar celkem 34,5 procenta hlasů.
Opozičním Starostům by svůj hlas dalo 15,5 procenta voličů. Poprvé tak přeskočili ODS, která by získala o jeden procentní bod méně. Piráty by podle průzkumu volilo devět procent Čechů.
SPD a Motoristé si na rozdíl od svého koaličního partnera hnutí ANO vedou podle šetření hůř. Hnutí SPD by svůj hlas dalo 6,5 procenta voličů, Motoristé jsou přesně na pětiprocentní hranici, která je nutná pro vstup do dolní komory Parlamentu.
Hnutí Naše Česko, které založil jihočeský hejtman Kuba po odchodu z ODS, by získalo 3,5 procenta hlasů. Opoziční KDU-ČSL by by získalo tři procenta hlasů a TOP 09 by získala dvě procenta.