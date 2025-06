Volby by vyhrálo ANO, koalici SPOLU rostla podpora. Na vliv bitcoinové kauzy se čeká

Volby do Poslanecké sněmovny by vyhrálo hnutí ANO, říká průzkum společnosti STEM pro televizi CNN Prima News. Druhá by skončila koalice SPOLU, které preference rostou i přes momentální kauzu týkající se daru jedné miliardu v bitcoinech od odsouzeného zločince. Výsledek SPOLU je dokonce nejlepší od počátku pravidelného týdenního sběru dat od STEMu na začátku letošního roku, oproti minulému týdnu zapsala další půl procentního bodu.

„Zatím se ta kauza buď nestihla do veřejného diskurzu propsat, ty dopady tak možná uvidíme až ke konci června. Je také možné, že voliči uznali to vysvětlení vlády,“ uvedli výzkumníci k průzkumu. 70 procent respondentů přitom odpovídalo na průzkum již v době, kdy měli možnost kauzu zachytit.

Hnutí SPD prospělo propojení se třemi menšími stranami. Toto opoziční uskupení, které je tradičně silné mezi lidmi bez maturity a ve starším středním věku, se nově přehouplo přes 13 procent. „SPD se podařilo konsolidovat podporu a posílit roli hlavního reprezentanta protestních hlasů,“ sdělil STEM.

Třetí by skončilo SPD, které se přehouplo přes 13 procent. Podle výzkumníků hnutí nadále pomáhá spojení s třemi menšími stranami. „Uskupení je tradičně silné mezi lidmi bez maturity a ve starším středním věku. Až za nimi by se umístilo hnutí STAN, které boduje hlavně u mladších voličů.

Do sněmovny by se dostali ještě Piráti s 6,2 procenty a hnutí Stačilo!. Naopak hranici by nepřekročili Motoristé ani SOCDEM.

V přepočtu na mandáty lze sledovat velký náskok hnutí ANO, které by dosáhlo na 74 křesel. Koalice Spolu by měla 55 mandátů, SPD 29, STAN 23, Piráti deset a Stačilo! devět.

Průzkum veřejného mínění probíhal ve dvou vlnách od 23. do 27. května a pak od 30. května do 4. června 2025. Výzkumu se účastnilo 1 552 respondentů z České republiky, z červnové vlny se účastnilo standardních 1 033 respondentů.